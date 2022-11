PSG, Coupe du Monde… L’année de rêve d’Axel Disasi !

Après avoir explosé à l’AS Monaco, Axel Disasi vit un rêve éveillé. Sur les tablettes du PSG pour 2023, le défenseur français a été convoqué par Didier Deschamps pour remplacer Presnel Kimpembe.

De plus en plus présent sur la scène internationale, Axel Disasi va même avoir la chance de faire ses débuts en Equipe de France puisqu’il a été appelé par Didier Deschamps. Même s’il n’est pas sûr qu’il dispute la moindre minute, le Monégasque prouve que sa progression est plutôt belle depuis plusieurs mois et il aura certainement à cœur de prouver que sa place est méritée. Leader de la défense monégasque aux côtés d’un autre prétendant à l’Equipe de France, Benoît Badiashile, Axel Disasi sera finalement le seul à partir au Qatar. C’est peut-être un coup du destin, alors que le Français pourrait se retrouver au PSG la saison prochaine.

Appelé par Didier Deschamps pour remplacer Presnel Kimpembe (Insuffisamment rétabli de sa blessure), le Monégasque Axel Disasi a rejoint Clairefontaine dans l'après-midi !#FiersdetreBleus pic.twitter.com/zx3niUqJ4I — Equipe de France ⭐⭐ (@equipedefrance) November 14, 2022

Une sélection comme signe du destin

Excellent depuis des mois à Monaco, Axel Disasi n’a pas raté la moindre minute depuis le début de la saison. Le Français de 24 ans a même revêtu le brassard de capitaine à quelques reprises cette saison, signe de son changement de statut ces derniers temps. Pas dans la liste de Didier Deschamps à l’origine, Axel Disasi sera finalement au Qatar pour remplacer Presnel Kimpembe en défense centrale, toujours pas remis de sa blessure. Le sélectionneur des Bleus a prévu une belle concurrence entre les défenseurs pour la compétition mais s’il a l’occasion de rentrer en jeu, le Monégasque pourrait prendre encore plus de valeur.

Un statut complètement changé

S’il a débuté loin des terrains de Ligue 1, Axel Disasi a mis du temps avant de convaincre au plus haut niveau et n’a pas beaucoup joué à Reims alors qu’il y est resté quatre ans. Défenseur central de l’AS Monaco depuis 2020, le Français a pris une autre dimension ces derniers mois, un statut tout autre qui pourrait encore évoluer dans peu de temps. Avec cette sélection en Equipe de France, le Franco-Congolais peut aussi espérer évoluer au PSG à partir de la saison prochaine, comme il fait partie des cibles du club. Cet été, l’accent a été mis sur Milan Skriniar mais la piste ayant échoué, Luis Campos pourrait jeter son dévolu sur lui.