Zidane aux commandes de l’équipe de France, ça commence à sentir bon…

Les derniers résultats de l’équipe de France montrent clairement que les Bleus sont au plus mal. La Coupe du Monde au Qatar pourrait virer au fiasco et ouvrir en grand les portes à Zinedine Zidane.

Zinedine Zidane a reçu des propositions monstrueuses cet été. Le PSG lui a ouvert son coffre, le Français n’avait qu’à piocher dedans pour s’offrir un salaire démentiel et un recrutement en or. Il a refusé. Comme Média Foot l’a publié, la Juventus Turin a aussi tenté sa chance, et continue de le faire. Après le Real Madrid, la Juve est son autre club de cœur. Zizou de retour à Turin, c’est une évidence. Mais à ses yeux, il y a une priorité encore plus importante que la Juventus ou l’argent de Paris : l’équipe de France.

Deschamps proche du précipice

S’il a tout refusé depuis des mois, c’est pour rester totalement libre et être dispo pour l’équipe de France. ZinedineZidane n’a que cet objectif en tête. Il sait que Didier Deschamps a de grandes chances de quitter ses fonctions à la fin de l’année. Et les récentes prestations des Bleus lui « donnent raison ». Catastrophique contre le Danemark (2-0), l’équipe de France n’est que l’ombre d’elle-même à quelques semaines de la Coupe du Monde au Qatar. Pour beaucoup d’observateurs, ce Mondial a toutes les chances de virer au fiasco…

Et donc au départ de Didier Deschamps. Zidane quand il va débarquer en décembre et dire un mot à Deschamps pic.twitter.com/6u3BU0zZfO — khal 🔵⚪️🇹🇳 (@khal4ever) September 25, 2022

Zidane attend son tour…

Si Didier Deschamps n’atteint pas les demi-finales, son contrat ne sera pas renouvelé. Ces conditions sont celles de Noël Le Graët, le président de la FFF et patron de Deschamps. Après avoir publiquement évoqué des conditions, il ne pourra pas faire autrement que de choisir un nouveau sélectionneur. Et par ailleurs, il n’est pas impossible que Le Graët lui aussi soit débarqué de ses fonctions. Les affaires sortent une à une et voit mal comment il pourrait résister à la tempête médiatique et possiblement judiciaire puisque des enquêtes sont ouvertes. Le duo Deschamps – Le Graët est en danger. Dans l’ombre, Zinedine Zidane attend sagement son tour. S’il n’espère pas un fiasco français, il sait que les chances de voir Mbappé, Benzema et Griezmann aller soulever un nouveau trophée sont plus que minces. Pour se consoler, la France aura alors un cadeau XXL : Zidane sélectionneur !