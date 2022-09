Le Top 3 des entraîneurs de Ligue 1 qui pourraient rapidement sauter…

Après un début de saison manqué, plusieurs techniciens sont déjà sur la sellette. Et en fonction des résultats des prochaines journées, ils pourraient voir leur avenir remis en question par une éviction.

Comme chaque année en Ligue 1, quelques clubs connaissent de grosses difficultés pour lancer leur saison et les résultats déçoivent. Au-delà des performances sportives, c’est parfois aussi une situation de crise qui s’installe ou en tout cas un environnement compliqué entre la direction et l’entraîneur.

En ce moment, trois clubs retiennent l’attention.

Gérald Baticle à Angers

Ecrasé par l’OL samedi dernier, Angers est en très grande difficulté dans ce début de saison. Après six journées, le SCO n’a pris que 2 petits points, faisant preuve de résultats bien en-deçà de ceux obtenus. Même si le président du club Saïd Chabane a assuré que la place de Gérald Baticle n’était pas en danger, l’entraîneur est vraiment sur la sellette et les prochaines semaines seront déterminantes. L’entraîneur des Angevins va devoir prouver qu’il peut rester car le club fera face à trois sérieux adversaires prochainement, Montpellier, Nice et Marseille. Signe d’un club en difficulté, Angers a même déjà connu 2 cartons rouges contre lui et n’a même pas réussi à prendre l’avantage lorsque c’est son adversaire qui a reçu un carton rouge.

Le président du SCO d’Angers conforte Gérald Baticle : « Il sera sur le banc jusqu’à la fin de la saison » https://t.co/IR4fEww1au pic.twitter.com/YXh0jy9xkk — L’ÉQUIPE (@lequipe) September 3, 2022

Bruno Irles à Troyes

Avec trois défaites lors des trois premiers matches, Troyes semblait commencer ce qui ressemble à une saison cauchemar. Mais le club s’est bien repris depuis en enchaînant 2 victoires et un match nul pour se repositionner à la onzième place de Ligue 1. Bruno Irles, dont on ne donnait pas cher de la peau au tout début de saison, semble avoir lancé sa saison, comme il le confiait après la victoire de son club contre Monaco, un autre club dans la difficulté. Pas sûr qu’Irles soit sauvé en revanche tant le club semble sur un fil. Lors des trois prochaines journées, Troyes affrontera Lens, la belle révélation de l’année dernière et qui continue son excellent parcours, Clermont et Reims. De quoi peut-être lancer définitivement sa saison.

Kombouaré “Je suis déçu du mercato bien sur. Mais je suis content de mon groupe. Au final mon recrutement est peut-être d’avoir gardé Lafont-Blas-Simon. L’année dernière on a eu 8 départs là 4 arrivées mais ce sont 4 très bons joueurs. […] On jugera en fin de saison.” pic.twitter.com/fvSEP2QhQL — Blasinho 🔰 (@Blasinh0) September 2, 2022

Antoine Kombouaré à Nantes

Voilà un club qui va devoir rapidement se reprendre s’il ne veut pas couler. Le FC Nantes, excellent vainqueur de la Coupe de France en fin de saison dernière, a gagné son ticket pour la Ligue Europa cette saison. Mais la semaine européenne va débuter et les Canaris ne sont pas très en confiance. Un naufrage pourrait mettre en danger Antoine Kombouaré qui connaît déjà des difficultés avec sa direction. Mécontent de la situation sur les transferts, l’entraîneur a même menacé de partir il y a quelques semaines. Le FC Nantes va devoir vite trouver une solution s’il ne veut pas couler en Championnat. Treizièmes de Ligue 1, les Canaris n’ont gagné qu’une fois en six journées et devront affronter Lorient, Lens et Monaco lors de leurs trois prochaines sorties en France.