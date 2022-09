Neymar, Mbappé, Messi… Pour cet objectif, ils seront bel et bien ennemis !

Avec le Brésil, la France et l’Argentine, les trois stars du PSG vont se rendre au Qatar avec un seul objectif : être champion du monde. Et le trio magique ne se fera aucun cadeau cette fois pour l’emporter, ce sera que le meilleur gagne et rien d’autre.

A un peu moins de deux mois du début de la Coupe du monde au Qatar, les joueurs internationaux commencent à mettre la compétition dans leur viseur. Au PSG, les trois grandes stars seront bien évidemment présentes pour le plus grand événement de l’année. Après un début de saison tonitruant, Messi, Neymar et Mbappé semblent en bonne voie pour se lancer au Qatar avec leur sélection respective. Mais ils ne seront pas coéquipiers dans deux mois, mais plutôt féroces adversaires, avec la possibilité pourquoi pas de s’affronter sur le terrain.

Neymar décide de ne pas répondre à la question d'un journaliste qui l'interroge sur sa relation avec Kylian Mbappé. 👀 🎥 @bellexcosta pic.twitter.com/FPKfbOE7K6 — Actu Foot (@ActuFoot_) September 23, 2022

Un réel objectif commun

S’ils seront bel et bien adversaires, les trois stars du PSG auront le même objectif dans deux mois : gagner la compétition. Avec leur sélection, ils feront partie des joueurs à surveiller puisque le Brésil, la France et l’Argentine sont trois pays capables de s’imposer au Qatar. La France, tenante du titre, aura du mal à conserver sa couronne acquise il y a quatre ans en raison du contexte actuel. Mais le Brésil, pays du football, fait toujours partie des favoris même si le dernier titre mondial date de 2002. Tout comme l’Argentine, qui semble être en forme cette année, capable de gagner également. Les trois pays seront favoris de leur groupe et un affrontement entre joueurs du PSG serait probablement très intéressant.

El globo de Leo 🎈🎯🎩 88e but en 163 sélections pour #Messipic.twitter.com/94VYAfsDrG — Florent Torchut 🇦🇷 (@FlorentTorchut) September 24, 2022

Un statut différent à gagner ?

Si les trois grandes stars parisiennes vont devenir ennemies durant la prochaine Coupe du monde, cette compétition sera peut-être l’occasion de redistribuer les rôles une fois de retour au PSG. D’autant plus s’il y a un duel entre la France et le Brésil puisque cet affrontement ressemblerait à un combat entre Neymar et Mbappé. Véritable pilier du PSG depuis son arrivée, Mbappé voit le Brésilien de retour au plus haut niveau et faire un meilleur début de saison que lui, de quoi raviver les tensions existantes depuis des mois maintenant.