Coupe du Monde : Incompréhension totale pour un joueur du PSG…

Non retenu dans la sélection portugaise, Renato Sanches suscite l’interrogation chez les fans. Lors des compétitions internationales, le milieu de terrain a souvent été époustouflant. Son absence surprend énormément.

Pami le pléthorique effectif du Paris Saint-Germain, ils seront onze à se rendre au Qatar pour y disputer la plus belle des compétitions. La nationalité la plus représentée chez les Parisiens sera la Portugal, avec trois joueurs : Nuno Mendes, Danilo Pereira et Vitinha. Les trois lusitaniens ont donc rejoint la sélection sans leur dernier compère Renato Sanches, qui n’a pas reçu de convocation de la part de Fernando Santos. Une décision qui peut surprendre, et qui s’apparente à un vrai coup dur pour le joueur formé au Benfica.

Un temps de jeu insuffisant à Paris

Depuis son arrivée au PSG, il faut dire que Renato Sanches n’a pas connu des débuts de rêve. Gêné par une blessure entre septembre et octobre, le Portugais n’a pas vraiment pu enchainer avec le club de la capitale, et ne compte que 3 titularisations depuis le début de la saison. Son temps de jeu cumulé dépasse tout juste les 450 minutes, soit l’équivalent de 5 matchs pleins. Il faut dire que l’ancien du Bayern Munich souffre d’une concurrence accrue dans l’entrejeu, notamment face à son compatriote Vitinha, qui a à l’inverse connu une adaptation plus que réussie à Paris.

Avec du recul et de la réflexion, je ne comprend toujours pas la non convocation de Renato Sanches. Pour certains c’est encore le même joueur que 2016, un simple dynamiteur. Il reste un joueur qui détruit des lignes par ses provocations mais c’est devenu un joueur complet. pic.twitter.com/SMoo2kso4W — Alexandre Carvalho (@AlexDS78) November 11, 2022

Une carrière internationale au point mort

Elu meilleur jeune de l’Euro 2016, Renato Sanches espérait sans doute réaliser une carrière de rêve en sélection par la suite. Pas convoqué lors du Mondial 2018, le puissant milieu de terrain ne découvrira pas non plus la Coupe du Mondecette année. Sa dernière convocation remonte à novembre 2021, et Sanches ne semble plus rentrer dans les plans du sélectionneur lusitanien. Pourtant, le Parisien dispose d’une importante polyvalence, et a souvent montré sa capacité à hausser son niveau de jeu dans les grands rendez-vous. Le Portugal devra donc faire sans le milieu de 25 ans au Qatar, même si cette décision reste largement surprenante et incomprise par de nombreux fans portugais.