Tottenham – OM : Le grand retour européen des Marseillais en direct live !

Après le PSG, c’est au tour de l’OM de faire son entrée en Ligue des Champions. Face aux Marseillais, le favori du groupe D : Tottenham. Média Foot vous propose de suivre cet événement en direct avec toutes les grandes infos cette belle soirée européenne, en direct !

L’OM a quitté la Ligue des Champions par la plus petite des portes, en 2000. Un fiasco qui fait désormais partie du passé et que les Marseillais veulent vite corriger avec leur participation à l’édition 2022-2023. Pour cela, ils sont opposés à l’Eintracht Francfort, le Sporting Portugal et Tottenham dans un groupe D que l’on peut qualifier d’abordable. Les gros cylindrées européennes, favorites pour le sacre, ne sont pas là.

L’OM peut rêver d’une qualification en huitième de finale.

Sans Alexis Sanchez…

Pour la première européenne du nouveau coach, Igor Tudor, l’OM devra faire sans sa star, Alexis Sanchez. Le Chilien purge une suspension en Ligue des Champions après son carton rouge de l’édition 2021-2022 dans laquelle il avait été expulsé lors de son dernier match, un huitième de finale avec l’Inter Milan, contre Liverpool. Privé de son principal atout offensif, l’OM va s’en remettre à son autre buteur : Luis Suarez. Une grande première pour l’attaquant colombien qui aura l’occasion de se montrer ce soir…

L’OM en 3-5-2

Tactiquement, Igor Tudor devrait partir sur un 3-5-2 avec Clauss et Tavares pour animer les côtés. Un OM offensif qui verra une équipe de Tottenham dans un 3-4-3 a priori. Et l’armada offensive, emmenée par l’incontournable Harry Kane, sera à surveiller de très près. Si l’OM parvient à résister aux assauts des Spurs sans commettre d’erreur, les Marseillais pourraient obtenir un résultat en Angleterre.

Les compositions probables

Tottenham : Lloris – Romero, Dier, Davies – Emerson, Höjbjerg, Bentancur, Perisic – Kulusevic, Heung-Min, Kane

Entraîneur : A. Conte

OM : Paul Lopez – Mbemba, Bailly, Kolasinac – Clauss, Rongier, Veretout, Guendouzi, Tavarez – Gerson – L. Suarez

Entraîneur : I. Tudor