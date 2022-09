Ligue des Champions – Tottenham : L’OM doit se méfier de ce joueur en priorité…

Alors que l’OM va se lancer en Ligue des champions face à Tottenham, le club sait qu’il va devoir se frotter à un sérieux adversaire, avec un effectif solide. Mais un joueur retient particulièrement l’attention des Marseillais, Richarlison, nouvelle recrue de l’été.

Auteur d’un bon début de saison en Ligue 1 qui le voit rester au contact du PSG en tête du Championnat de France, l’OM va attaquer la Ligue des champions dans de bonnes conditions. Encore invaincu, le club phocéen peut compter sur un effectif bien fourni grâce au mercato estival très réussi. Si les tensions entre le nouvel entraîneur Igor Tudor et son vestiaire sont passées, les Marseillais peuvent espérer un petit exploit. Tottenham, le favori du groupe de l’OM, a également bien commencé sa saison. Troisièmes de Premier League sans perdre de match, les Anglais aborderont la compétition en confiance contre un adversaire qu’ils ne connaissent pas. Le club peut compter sur son incroyable duo Kane–Son mais aussi sur sa nouvelle recrue, Richarlison, pour briller en Europe.

Un joueur très convoité

Nouvelle recrue de l’été 2022 pour Tottenham, le Brésilien Richarlison poursuit son aventure en Premier League après ses succès à Watford et à Everton. Si l’attaquant n’a pas encore trouvé le chemin des filets, on sait qu’il peut être dangereux tant son profil est convoité en Angleterre et en Europe. Très bon élément de l’attaque d’Everton, il a inscrit 53 buts en 152 matches avec le club. Malgré un petit combat avec Chelsea, c’est bien Tottenham qui est parvenu à s’offrir le Brésilien le premier jour du mercato d’été. Pour un transfert avoisinant les 70 millions d’euros, Richarlison rejoint Tottenham pour cinq saisons.

Un joueur encore sans expérience européenne

Formé chez lui au Brésil, Richarlison a logiquement commencé sa carrière professionnelle dans son pays avant de s’envoler pour l’Angleterre. Pour sa première saison en Europe, le Brésilien joue les 38 journées avec Watford et intéresse les clubs anglais. Malgré son talent indéniable, il n’a pas encore disputé de grande compétition européenne. S’il a remporté la Copa America avec son pays en 2019, il reste encore jeune (25 ans) et n’a pas encore convaincu depuis son arrivée à Tottenham. Mais poussé par l’enjeu et l’excitation d’une compétition aussi importante, le Brésilien pourrait se révéler face aux Marseillais. Après tout, en tant que joueur brésilien, il est capable de tout.