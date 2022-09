Benzema blessé, la tuile pour le Real et les Bleus

Le Real Madrid a pris les trois point en Ligue des champions mais a perdu Karim Benzema sur blessure. Une très mauvaise nouvelle pour les Merengues qui devraient se passer de l’attaquant français pour plusieurs matchs. Crédit photo : PA Images / Icon Sport.

Contrairement à ce qui se dit, le trèfle n’a pas du tout porté chance à Karim Benzema. En effet, l’attaquant de 34 ans a dû céder sa place à la 30e place dans l’antre du Celtic Glasgow ce mercredi. Lors de cette première rencontre de Ligue des champions, le Real Madrid de Carlo Ancelotti l’a emporté (3-0) mais on ne retient pas seulement la victoire dans la capitale espagnole. Il y a beaucoup d’inquiétude dans toutes les têtes et chez tous les médias concernant la blessure du meilleur joueur européen de l’année. Inquiétude justifiée.

Le Real Madrid avait lancé un premier jet cet après-midi dans un communiqué. “Après les tests effectués sur notre joueur Karim Benzema par les services médicaux du Real Madrid, il a été diagnostiqué une blessure au muscle semi-tendineux et une surcharge au quadriceps, tous deux à la cuisse droite. En attente d’évolution.” Un communiqué qui ne présageait rien de bon concernant le joueur formé à l’OL. Selon L’Équipe, le capitaine du Real Madrid va rater entre 10 et 20 jours de compétition. Une durée pas bien longue mais qui voit venir de lourdes échéances comme le prochain match de Ligue des champions face à Leipzig ou le derby de Madrid.

Bis repetita en Bleus puisque l’Équipe de France a deux matchs de Ligue des Nations à jouer face à l’Autriche (22 sept) et le Danemark (25 sept). Karim Benzema est donc incertain, Didier Deschamps annoncera sa liste le 15 septembre.

La tendance n’est absolument pas la même en Espagne où plusieurs médias annoncent un retour du Français pour le 2 octobre et un match de Liga contre Osasuna. C’est le cas de Relevo et Marca qui ne partagent pas l’avis de L’Équipe. “Il ne sera pas disponible contre Mallorca, Leipzig et l’Atlético de Madrid. Il ne pourra pas non plus jouer pour la France lors de la prochaine trêve internationale. L’idée est qu’il fasse son retour contre Osasuna le 2 octobre.” De son côté, le Real Madrid n’a annoncé aucune durée d’indisponibilité officielle concernant la blessure de Benzema. Cela ne devrait plus trop tarder.

🚨 | Karim Benzema just arrived in Valdebebas, where he will get tests on his knee which will reveal the extent of the injury he suffered last night. Club sources indicate that this is not expected to be a long-term injury.

— Lucas Navarrete (@LucasNavarreteM) September 7, 2022