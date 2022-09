Tottenham – OM : Un premier exploit pour envoyer un message à l’Europe ?

Auteur d’un formidable début de saison, l’OM caracole dans le haut du classement de Ligue 1, au contact du PSG. Grâce à son mercato estival très efficace, le club phocéen est prêt à prendre la direction de la Ligue des champions, dans l’espoir de se qualifier pour les huitièmes de finale.

La semaine dernière, le tirage au sort de la phase de poules de la Ligue des champions a promis un combat face à Tottenham, au Sporting Portugal et l’Eintracht Francfort pour se qualifier en huitièmes de finale. L’OM, avec un beau début de saison qui lui permet de rester au contact du PSG en Ligue 1, n’a encore pas perdu lors des cinq premières journées. De bon augure avant de se lancer dans une nouvelle grande campagne européenne. Les vice-champions de France ont énormément recruté cet été, à tel point qu’Igor Tudor dispose d’un effectif presque totalement renouvelé. Grâce au renfort offensif qu’apporte la grande recrue de l’été, la star Alexis Sanchez, l’OM peut aborder la compétition dans les meilleures dispositions. Et pourquoi pas s’imposer mercredi soir à Tottenham…

️ Les 4 stades du groupe D #UCL 1 Vélodrome –> #OM 2 Deutsche Bank Park –> Francfort 3 White Hart Lane –> Tottenham 4 Stade Alvalade –> Sporting pic.twitter.com/JHp9854tNQ — ⓢⓣⓐⓣⓢⓄⓂⓅ (@StatsOmp) August 25, 2022

Une campagne importante

De retour en Ligue des champions, les Marseillais doivent faire oublier la précédente campagne à ses supporters. D’autant que le tirage au sort a été plutôt clément car le club a évité les gros poissons. Même si Tottenham paraît être l’adversaire le plus compliqué du groupe, une qualification pour les huitièmes de finale est vraiment envisageable. Le bon début de saison, marqué par les tensions entre l’entraîneur Igor Tudor et le vestiaire, en particulier Dimitri Payet, rend la tâche plus facile pour l’OM. Mais attention car Tudor n’a pas le droit à l’erreur. Peu apprécié des joueurs et des supporters depuis son arrivée, une mauvaise performance est interdite s’il veut continuer à entraîner l’OM. Pour rappel, la dernière fois que Marseille est sorti de la phase de poules, le club s’était incliné en quarts de finale contre le Bayern Munich lors de l’édition 2011-2012.

⚪ Calendrier de l’OM en LDC : 1er match : 07/09 vs Tottenham ✈️

2e match : 13/09 Francfort

3e match : 04/10 vs Sporting

4e match : 12/10 vs Sporting ✈️

5e match : 26/10 vs Francfort ✈️

6e match : 01/11 vs Tottenham pic.twitter.com/4CpjENQJq1 — (@Vincent_1393) August 27, 2022

Oublier l’échec cuisant de 2020

Mais le récent passé des Marseillais ne parle pas en leur faveur. En effet, lors des poules en 2020, l’OM avait réussi à battre un triste record de défaites consécutives dans la compétition que les supporters ont eu beaucoup de mal à digérer. Et le match le plus important pourrait donc être le premier pour Marseille. Ce mercredi, l’OM affrontera Tottenham et devra tout faire pour lancer au mieux sa saison européenne. Si le club est capable de s’imposer dès la première journée face au favori du groupe, il enverra un message fort à la concurrence et ce scénario est tout à fait possible.