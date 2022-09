OM : Igor Tudor a besoin du scalp de Tottenham

Entraîneur inexpérimenté en Ligue des Champions, Igor Tudor doit envoyer un message fort à ses adversaires comme à ses joueurs. Une victoire contre Tottenham lancerait parfaitement son OM dans la compétition en vue d’une qualification.

Loin de faire l’unanimité dans le vestiaire de l’OM depuis son arrivée au poste d’entraîneur, Igor Tudor a l’occasion de faire oublier les tensions en se lançant en Ligue des champions à partir de demain soir. Le Croate, qui a remplacé au pied levé Jorge Sampaoli début juillet, n’a jamais connu d’expérience précédente dans cette grande compétition. Le tirage au sort de la phase de poules a réservé un groupe abordable aux joueurs de l’OM, qui affronteront le Sporting Portugal, l’Eintracht Francfort et enfin Tottenham. C’est face aux Anglais que les Marseillais démarreront leur campagne européenne demain, dans l’optique de marquer un gros coup. En cas de victoire, Igor Tudor enverrait un message à la compétition et à son club.

🔵 Bamba Dieng sera réintégré au groupe après le match à Tottenham.#TeamOM 🗞️ La Provence pic.twitter.com/FGbKiu8pxn — Univers Marseillais 💙🤍🇩🇿 (@UniversOM13) September 7, 2022

Faire oublier le désastre de 2020

L’OM, de retour en Ligue des champions après le naufrage de 2020, doit absolument faire oublier cette mauvaise expérience à ses supporters. Igor Tudor, peu apprécié depuis sa prise de fonction, ne semblait pas être l’homme de la situation a priori, à en croire son expérience. Mais depuis le début de la saison de Ligue 1, le Croate est plutôt convaincant à son poste, malgré la mise à l’écart de Dimitri Payet. Lors de la dernière campagne de Ligue des champions, les Marseillais avaient enregistré un triste de record de défaites consécutives dans la compétition. Mais le début de saison donne de l’espoir aux supporters, qui voient bien que tout va mieux à Marseille. Porté par son effectif tout neuf, Igor Tudor a les choses en main pour réaliser une belle performance, voire un exploit ce soir à Tottenham.

Une victoire très importante

Auteur d’un début de saison très convaincant avec cinq victoires et un match nul pour rester au contact du PSG en tête de Ligue 1, l’OM a un vrai coup à jouer face à Tottenham. Le nouvel effectif fait beaucoup de bien aux Marseillais qui enchaînent les belles prestations. La petite histoire entre Dimitri Payet et Igor Tudor semble désormais derrière eux et les joueurs peuvent se lancer pleinement dans cette compétition. Et pourquoi pas créer l’exploit en gagnant à Tottenham, qui n’a jamais affronté son adversaire. Les Anglais, conscients du naufrage de 2020 de Marseille, pourraient prendre l’équipe à la légère et se faire surprendre. Petit bémol : Alexis Sanchez ne sera pas de la partie côté marseillais, suspendu en raison d’un carton rouge lors de sa dernière apparition en Ligue des champions.