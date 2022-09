C1 : Barton dans le parcage de l’OM, il insulte Neymar

Il a joué une saison à l’OM il y a presque dix ans mais Joey Barton a toujours la cité phocéenne dans la peau. Scène inédite à Londres et dans le parcage marseillais à Tottenham puisque l’ancien joueur anglais y était présent avec son fils. Crédit photo : PA Images / Icon Sport.

Qu’elle est loin cette poque où Joey Barton défendait les couleurs de l’Olympique de Marseille lors de la saison 2012/2013. Pourtant lui ne l’a absolument pas oublié et a noué depuis le temps un lien spécial avec son ancien club. Âgé de 40 ans, Joey Barton est aujourd’hui à la retraite et s’est offert accordé un petit plaisir dans la capitale anglaise. L’actuel entraîneur de Bristol Rovers, en 3e division anglaise, a assisté à la rencontre de Ligue des champions entre Tottenham et l’OM au sein du parcage visiteur. De nombreuses images ont circulé sur les réseaux sociaux où l’on voit Joey Barton accompagné de son fils Cassius avec le groupe des United Kingdom of Marseille.

Joey Barton in the away end with Marseille fans at Spurs tonight. pic.twitter.com/91ezTlgCK5 — Football Away Days (@AwayDays_) September 7, 2022

Joey Barton, un personnage atypique

Que ce soit en France ou en Grande-Bretagne, il est clairement réputé pour avoir le sang chaud. Il a tout connu entre la prison, l’alcool, les bagarres à l’entraînement. Le natif de Huyton a même déjà écrasé un cigare dans l’œil de l’un de ses anciens partenaires Jamie Tandy. Mais Joey Barton peut aussi ouvrir son cœur. Et il l’a fait à Marseille et ses supporters. Après la rencontre, l’ancien milieu de terrain et international anglais (1 sélection) a remercié les supporters phocéens présents au Tottenham Hotspur Stadium.

Merci aux supporters de l’Olympique de Marseille. Le meilleur. Grâce à vous, mon fils et moi nous sommes sentis les bienvenus. Toujours dans mon coeur. Allez L’OM 💙 pic.twitter.com/PFEvPd57b6 — Joey Barton (@Joey7Barton) September 7, 2022

Barton : “Neymar ? Fils de p***””

Là on reconnait mieux le joueur qu’était Joey Barton. Explosif, chambreur, etc. Comme tout Marseillais il n’apprécie guère le Paris Saint-Germain et l’avait déjà fait savoir à l’époque. Il s’en était pris à Zlatan Ibrahimovic et lui avait dit qu’il avait un très gros nez. “Le PSG avait toutes ses superstars et ils étaient très arrogants, je trouve. Même avec la presse, quand Zlatan passait devant les journalistes sans un mot ni un regard. Je m’étais dit : OK, je m’en fous de qui tu es. Tu parles mal de tout le monde dans le pays, quelqu’un doit dire non. Je n’accepte le mépris de personne” avait déclaré Joey Barton à L’Équipe en 2020. Attaquer Zlatan, c’est osé mais pas étonnant de la part du Britannique.

Ce mercredi, c’est une autre star du Paris Saint-Germain qui a pris cher en la personne de Neymar. Le joueur le plus cher du monde, acheté 222 millions d’euros en 2017, a été insulté par l’ancien marseillais. Une scène filmée par un supporter marseillais lors du cortège des fans de l’OM allant au Tottenham Hotspur Stadium. Voici le vrai Joey Barton.