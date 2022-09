Déjà de l’eau dans le gaz entre Neymar et Bruna Biancardi, sa nouvelle petite amie ?

Après avoir mis fin à sa relation avec Bruna Marquezine, la célèbre actrice brésilienne, Neymar a trouvé le bonheur dans les bras d’une autre Bruna. Mais visiblement, ça ne roule pas aussi bien que sur les terrains…

Alors qu’il illumine les terrains de Ligue 1 et d’Europe avec le PSG depuis le début de la saison, Neymar a officialisé sa relation à la fin de la saison dernière avec sa nouvelle petite amie, Bruna Biancardi. Influence brésilienne, elle est en couple avec la star du football depuis l’année dernière. Si le couple a d’abord cherché à garder sa relation discrète, les deux tourtereaux auraient été aperçus en vacances mais ce n’est quelques mois plus tard que la relation devient publique, lorsqu’ils publient des photos ensemble sur les réseaux sociaux.

Bruna Biancardi: ex de Neymar Habíamos perdido la cuenta de la cantidad de amigas más o menos íntimas que ha tenido Neymar desde su segunda y definitiva ruptura con Bruna Marquezine, por eso nos cogió un poco despistados su relación con Bruna… #PSG https://t.co/B0vyNcndqo pic.twitter.com/ZDcxYHB6v2 — Novias y Futbol (@NoviasyFutbol) September 9, 2022

Une rencontre à Ibiza

S’ils ont posté leurs premières photos de vacances ensemble sur les réseaux sociaux plus récemment, Neymar et Bruna Biancardi se sont rencontrés à Ibiza lors de l’été 2021. Sous les caméras des paparazzis, les deux ont profité de cette rencontre pour se retrouver à plusieurs reprises ensuite, en privé comme en public. Née en 1994, la Brésilienne de 28 ans aurait même sympathisé avec les épouses d’autres joueurs du PSG, comme Lionel Messi et Marco Verratti. A la fin de la saison dernière, elle a publié une photo d’eux lors de la soirée organisée chez lui pour célébrer le dixième titre de Champion de France.

Verratti et Neymar avec leur chérie (Bruna Biancardi au milieu et Jessica Aïdi à droite) pic.twitter.com/5FlPEMFiqz — FootWag (@FootWag) February 21, 2022

Déjà terminé ?

Si Neymar est une véritable star du football dans le monde entier, sa popularité au Brésil est évidemment très élevée. Et Bruna Biancardi, sa nouvelle compagne, est aussi connue puisqu’elle est influence et mannequin. Avec près de deux millions d’abonnés sur Instagram, la jeune femme a d’abord suivi des études de mode à l’université de Sao Paulo. Propriétaire d’une marque de prêt-à-porter, elle est très active sur les réseaux sociaux et partage souvent des clichés avec son amoureux. Neymar, déjà papa d’un garçon de 11 ans, avait confié l’année dernière vouloir construire encore une famille. Petit souci… A priori, entre Neymar et Bruna Biancardi, il y aurait de l’eau dans le gaz. Sur les réseaux sociaux, la Brésilienne a confié que le couple prenait ses distances. Trop de kilomètres entre eux, comme c’était déjà le cas avec Bruna Marquezine, son ex-petite amie ? En espérant qu’ils puissent réparer tout cela et ainsi permettre au “Ney” de garder son fabuleux sourire des derniers mois.