Verratti/Vitinha, le PSG a trouvé son duo de choc ! Et ça vaut déjà de l’or…

Valeur sûre du milieu de terrain au PSG, Marco Verratti a trouvé un bon compagnon de route en la personne de Vitinha, recruté cet été. Le duo complémentaire fait des merveilles et Christophe Galtier peut se féliciter de cette belle association.

Un peu seul en milieu de terrain, Marco Verratti avait bien besoin d’un coup de pouce. Et c’était justement l’un des objectifs du mercato estival côté parisien : épauler l’Italien. Luis Campos, le conseiller du club, avait donc jeté son dévolu sur Vitinha. Le jeune Portugais de 22 ans, en provenance du FC Porto, efficace avec les champions du Portugal, montre depuis le début de la saison qu’il était un bon choix. Bien en vue depuis le début de la saison de Ligue 1, le duo Verratti-Vitinha fait beaucoup parler de lui pour sa domination sur les pelouses françaises. Et l’heure est venue de montrer de quoi il est capable sur la scène européenne, avec le match contre la Juventus dans le viseur.

📊 | Le duo Verratti 🇮🇹 – Vitinha 🇵🇹 face à la Juventus #PSG : 🏃‍♂️Distance parcourue : 10.5km – 9.33km

⚽️Ballons touchés : 131 – 85

👟Passes réussies : 109/112 – 71/76

⬇️Duels remportés : 11/13 – 3/6

⚔️Interceptions : 2 – 2

💪Tacles : 6 – 2 pic.twitter.com/26mgbNjcCK — Canal Supporters (@CanalSupporters) September 7, 2022

Une efficacité incroyable en Ligue 1

Depuis le début de la saison, Christophe Galtier peut compter sur un formidable duo en milieu de terrain. Marco Verratti, pièce maîtresse de ce secteur de jeu, forme un binôme complémentaire avec Vitinha. Conscient de l’efficacité du duo, l’entraîneur s’est montré ravi en conférence de presse tout en rappelant qu’il faut essayer de les préserver au maximum. Titulaires à chaque fois depuis un mois, les deux joueurs enchaînent les performances de haut vol sur les pelouses de Ligue 1 et le passage au niveau européen s’est très bien passé. Face à la Juventus, le duo en or a confirmé son haut potentiel.

Une très bonne nouvelle pour Galtier.

Verratti et Vitinha ce soir pic.twitter.com/d80TNKg2ik — Robinho 🇧🇷🇮🇹 (@RobinMg10s) September 6, 2022

Des qualités complémentaires

Avec un profil assez similaire pour les deux joueurs (ils sont plutôt petits), Marco Verratti et Vitinha semblent jouer parfaitement ensemble techniquement et tactiquement. Capables de lire le jeu de l’adversaire, ils anticipent assez bien les plans adverses et font preuve d’une qualité de passe et d’un physique impressionnant. Très complémentaires, l’un peut apporter un soutien défensif quand l’autre est un peu plus tourné vers l’attaque. Connectés l’un à l’autre, il semblerait que la communication entre les deux joueurs se soit bien passée. Galtier peut compter sur un magnifique duo cette année.