Neymar, Mbappé… La corde est cassée, le PSG doit se faire à l’idée

Entre Neymar et Mbappé, le divorce semble être consumé. Il sera presque impossible de recréer leur relation initiale. Le PSG doit tourner la page de ce duo pourtant plein d’étincelles…

Déjà pas forcément en excellents termes depuis leur arrivée commune au PSG en 2017, Kylian Mbappé et Neymar ne semblent jamais avoir entretenu une bonne relation qui dure. Et cette saison, le constat est plus que criant puisque les deux stars ont affiché publiquement la tension présente entre eux. Ces derniers mois, leur relation s’est considérablement dégradée après plusieurs polémiques, à tel point que la direction a dû intervenir pour éviter d’installer une trop mauvaise ambiance. Le PSG, excellent depuis le début de la saison, a pourtant des raisons de sourire et cet équilibre ne doit pas être perturbé.

Une guerre d’égo

Mbappé et Neymar étaient les grandes stars du mercato 2017 du PSG. Le club parisien souhaitait faire coopérer les deux pour mener l’équipe vers les sommets. Mais on ne peut pas dire que cette association ait été un vrai succès, tant sur le terrain qu’en dehors. Pour le moment, les résultats sportifs ne sont pas vraiment touchés par cette tension entre les deux mais c’est le risque qu’a voulu éviter le PSG. Pourtant les deux stars essaient avec des sourires, des gestes de félicitations quand un but est inscrit mais on sent que c’est difficile. Si Mbappé s’est exprimé assez fréquemment ces dernières semaines sur sa relation avec Neymar, le Brésilien ne lâche pas encore de bombes.

Tu couvres un match du #Brésil à deux mois de la Coupe du Monde, t’as #Neymar qui se pointe en zone mixte et la seule idée que tu as, c’est de remuer la merde en lui parlant du #PSG et de #Mbappé. Et après ça chiale quand les joueurs ne parlent plus 🤷🏻‍♂️ pic.twitter.com/V8YSfQjGLP — Nicolas Puiravau (@nikop17) September 24, 2022

Une relation impossible

Si elle alternait le chaud et le froid depuis des années, la relation entre Mbappé et Neymar cette saison semble désormais impossible. Depuis le début de la saison, de nombreuses polémiques ont éclaté entre les deux joueurs, notamment le penaltygate. De plus, Neymar est très en forme cette saison, ce qui peut agacer le Français qui aurait bien voulu que le Brésilien fasse ses valises cet été. Cette information ne passe pas côté brésilien puisque Neymar l’aurait appris. Malgré les tentatives, le PSG va devoir se résigner : les deux champions ne partiront pas en vacances ensemble.