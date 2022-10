Un départ pour Mbappé et Messi, que va faire Neymar ?

Face aux départs de plus en plus probables de Lionel Messi et Kylian Mbappé, que va faire Neymar la saison prochaine ? Avec son âge et son imposant salaire, difficile pour le Brésilien de trouver mieux que le PSG…

Alors que le PSG devrait faire face aux départs de deux stars de l’effectif au cours des prochains mois, des questions commencent à se poser autour de la situation de Neymar. Le Brésilien est présent à Paris depuis 2017 et a connu des saisons irrégulières. Souvent blessé ou en méforme, Neymar a laissé Kylian Mbappé être le leader de l’équipe mais depuis le début de l’exercice 2022-2023, il est vraiment de retour aux affaires, en pleine possession de ses moyens. Alors le Brésilien est-il vraiment prêt à quitter le PSG l’été prochain, maintenant que tout semble aller bien ?

Élément central cette saison

Si Kylian Mbappé est toujours un excellent joueur capable de porter son équipe, Neymar arrive à le challenger cette saison et le contester dans son rôle de leader l’équipe. En pleine forme, le Brésilien peut faire beaucoup de bien au PSG cette saison, pour un club qui a déjà commencé sa saison de la meilleure des manières. La situation autour du départ du Français aura peut-être de quoi le perturber et le PSG pourrait donc s’en remettre à Neymar pour continuer à avancer. Meilleur buteur de Ligue 1 à l’issue des onze premières journées, à égalité avec Jonathan David, le Brésilien a de quoi faire rêver n’importe quelle équipe.

Marca explique que pour prolonger Mbappé, le PSG lui a promis qu’il disposait d’une enveloppe de 500 M€ pour mettre fin aux contrats de Neymar et Messi quand il le désirait.@marca ajoute que le Français aurait voulu le départ de Neymar et la promesse n’aurait pas été tenue. pic.twitter.com/BL1w8sknC7 — Actu Foot (@ActuFoot_) October 14, 2022

Un nouveau club difficile à trouver ?

Alors que Kylian Mbappé et Lionel Messi sont définitivement sur la piste du départ lors de la saison prochaine, pour Neymar les choses ne seront pas aussi simples. A 30 ans, le Brésilien est bien installé au PSG depuis cinq ans et dispose d’un salaire bien conséquent. Son nom ne revient pas forcément dans le marché des transferts récemment, malgré le fait que Mbappé aurait bien aimé le faire partir du club cet été. Le Brésilien n’est peut-être plus aussi impressionnant qu’il y a dix ans mais reste un joueur intéressant, surtout cette saison. Pas sûr qu’il trouve mieux que sa situation au PSG en ce moment…