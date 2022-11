Endrick : Pourquoi parle-t-on du nouveau Neymar ?

A 16 ans, Endrick fait figure de nouvel OVNI du foot brésilien. Un talent que beaucoup considère comme capable de suivre les traces de Neymar. Voici pourquoi.

Neymar n’avait que 17 ans lorsque l’Europe a découvert un brillant dribbleur qui évoluait alors du côté de Santos. Alors qu’un certain Vinicius a imité son ainé, la nouvelle pépite brésilienne Endrick fait déjà les gros titres de la presse européenne, et pour cause, sa précocité est phénoménale.

Une ascension fulgurante

Il vient tout juste d’être lancé dans le monde professionnel et Endrick agite déjà la planète foot, qui le considère comme un des grands espoirs du football mondial. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Palmeiras s’est imposé (4-0) contre Fortaleza et a ainsi décroché le titre de champion du Brésil. Endrick s’est de nouveau distingué en inscrivant le quatrième but de la rencontre, ce qui porte son bilan à 3 réalisations en 5 apparitions en championnat.

La comparaison avec Neymar est évidente, à seulement 16 ans, Endrick évolue au poste d’avant-centre et présente un jeu de percussion comparable à celui du parisien, mais c’est bien la trajectoire des deux joueurs qui pourraient les lier.

L’Europe s’arrache déjà Endrick

À seulement 16 ans, le Brésilien est déjà convoité par les plus grands clubs d’Europe. Ces dernières années, le football brésilien a fait émerger d’immenses talents offensifs (Neymar, Vinicius, Rodrygo…) et semble de nouveau tenir une pépite en la présence d’Endrick. Selon ESPN, des représentants du Real Madrid et de Manchester City auraient assisté au dernier match du Brésilien tandis que le PSG serait également sur le dossier.

Selon les informations d’UOL Esporte, Luis Campos se serait rendu au Brésil pour tenter de négocier avec Palmeiras. Une émulsion certaine autour du jeune prodige que tente de calmer la présidente du club brésilien : « Celui qui vous l’a dit est hors circuit. Sans blague, même moi, présidente de Palmeiras, je n’ai reçu aucun contact de clubs étrangers pour parler d’Endrick », a indiqué Leila Pereira. Sous contrat jusqu’en 2025, Endrick devrait poursuivre sa progression au pays jusqu’à sa majorité avant de rejoindre un grand club européen, reste à savoir lequel.