Mbappé, Neymar, Messi… Le grand perdant de la trêve internationale, c’est lui !

Les trois stars du PSG ont connu des fortunes diverses avec leur sélection nationale. Sur le chemin du retour, c’est bien le Français qui sort perdant à quelques semaines de la Coupe du Monde. Les Bleus sont fragiles et Mbappé n’a rien pu faire.

En pleine trêve internationale, les trois stars du PSG sont venues en renfort de leur sélection pour disputer soit un match amical, soit la Ligue des nations pour la France à un peu moins de deux mois du début de la Coupe du monde. L’Argentine et le Brésil ont brillé contre la Jamaïque (3-0) et la Tunisie (5-1), le bilan le moins bon est donc clairement pour Kylian Mbappé. Buteur lors de la victoire face à l’Autriche (2-0), il n’a pas pu éviter la défaite contre le Danemark dimanche soir (2-0) et les Bleus inquiètent beaucoup avant le plus grand événement de l’année.

🇦🇷 Messi marque un but sublime et… signe un autographe sur le dos d'un supporter entré sur le terrain ! 😅 pic.twitter.com/PoL29m2Hdu — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 28, 2022

Une troisième défaite cette année

Pour la première fois depuis 2010, la France a perdu un troisième match cette année et la situation semble plus que tendue à l’approche de la Coupe du monde. Les Bleus, plombés par les blessures, ne rassurent pas et même les joueurs les plus indispensables ne peuvent pas renverser la vapeur. Alors que les polémiques s’accumulent ces derniers temps, la France va entrer dans la compétition en manque de confiance et le temps est compté. Face au Danemark, les Bleus ont une nouvelle fois déçu face à un adversaire qui ne leur réussit pas. Mais si les choses continuent comme ça, Didier Deschamps va vraiment devoir trouver des solutions.

Le problème : le prochain match, ce sera en Coupe du monde. La réputation que Mbappé est entrain de se tailler https://t.co/5eGTrg6mGp — Eridan (@eridan75) September 24, 2022

Une période compliquée

Malgré la belle performance collective de l’Equipe de France face à l’Autriche, Kylian Mbappé et ses coéquipiers ont déçu ensuite. Alors que Neymar et Messi ont fait bonne impression avec leur sélection, le Français a eu des difficultés et les prochaines semaines pourraient être déterminantes. D’autant plus que le Danemark sera l’un des adversaires de la France lors de la Coupe du monde dans deux mois, et qu’une nouvelle déroute pourrait sceller définitivement le sort des Bleus. De son côté, Kylian Mbappé comptait sur cette trêve internationale pour décompresser de ce début de saison difficile, où il a vu de nombreuses polémiques éclater autour de lui et un Neymar en très grande forme.