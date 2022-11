Coupe du Monde : 15 jours avant d’affronter la France, dans quel état sont les Australiens ?

Premier adversaire de l’équipe de France au Qatar, l’Australie n’est pas dans une forme olympique en 2022. Sans grande star, les Socceroos pointent à la 38 e place au classement FIFA.

Comme en 2018, l’Equipe de France débutera sa Coupe du Monde en affrontant l’Australie. Il y a quatre ans, les Bleus s’étaient difficilement imposés (2-1) face aux Socceroos qui pourraient de nouveau poser quelques difficultés aux hommes de Didier Deschamps. Toutefois, l’équipe australienne sera bien différente de celle de 2018.

Des résultats inquiétants

Seule équipe océanienne de la Coupe de la Monde, l’Australie va aborder son cinquième mondial consécutif avec l’espoir d’enfin renouer avec les huitièmes de finale, stade de la compétition uniquement atteint en 2006. En revanche, les derniers résultats des hommes de Graham Arnold peinent à convaincre, comme le jeu proposé par les Socceroos. La difficile qualification des Australiens face au Pérou en barrages avait montré les limites de cette formation qui n’avait pas cadré le moindre tir avant la 80e minute.

C'est une première pour une équipe qualifiée pour le mondial de foot au Qatar. L'équipe d'#Australie prend position et dénonce, dans une vidéo, les conditions de travail des ouvriers migrants sur place et affirme son soutien à la communauté LGBTQI+.🧶⬇️#Qatar2022 #HumanRights https://t.co/R9s8U5iCUO — Léo Roussel (@LeoRoussel_) October 27, 2022

Un cruel manque d’opposition

L’Australie joue essentiellement face à des équipes asiatique et océanienne. Des confrontations qui sont bien loin du niveau international de la Coupe du Monde. De plus, la domination australienne est loin d’être incontestable en témoigne la décevante troisième place du groupe B lors du troisième tour des éliminatoires de la zone Asie, derrière l’Arabie Saoudite et le Japon, pays contre lesquels l’Australie s’est inclinée.

Journaliste « Qui va passer le premier tour du Groupe D ? » Mikaël Silvestre « En première la France et en deuxième le Danemark a 100% » « l'Australie et la Tunisie devraient rentrer à la maison ! » pic.twitter.com/9cpSyLgUcr — Actu Foot Tunisie (@ActuFootTunisie) October 30, 2022

Un effectif limité

La sélection australienne se heurte à un problème majeur. Ses joueurs sont rarement titulaires en club ou alors ils évoluent dans des divisions de seconde zone. Le manque de compétitivité est notable mais certains joueurs se détachent tout de même. Le gardien de but et capitaine Mathew Rayan évolue désormais à Copenhague tandis que l’entrejeu australien peut compter sur deux éléments fiables.

Peu de joueurs en Europe

En effet, Aaron Mooy glane du temps de jeu au Celtic Glasgow alors que le jeune Riley McGree comptabilise 18 matchs de Championship avec Middlesbrough. Enfin dans le secteur offensif, Martin Boyle est quasiment le seul joueur à évoluer en dehors du championnat australien et japonais. Ce dernier joue au Hibernian FC en D1 écossaise et réalise un bon début d’exercice avec 6 buts et 2 passes décisives en 18 matchs.