OM : La prochaine grosse vente du club est clairement identifiée…

Chaudement courtisé l’été dernier, le Brésilien Gerson a vu ses dirigeants repousser toutes les avances. Mais il sera clairement une proie des mercatos à venir et l’OM aura bien du mal à repousser une nouvelle fois les belles offres venues d’Angleterre…

Pablo Longoria, le président de l’OM, l’a répété à plusieurs reprises : il a besoin de vendre certains joueurs pour renflouer les caisses du club. Et un joueur arrive vraisemblablement en tête de liste cette année en raison du nombre de prétendants qui aimeraient bien se l’approprier. Arrivé l’année dernière à Marseille, Gerson s’est imposé comme un titulaire indiscutable de l’effectif marseillais au milieu de terrain. Le Brésilien, recruté pour 20 millions d’euros, a d’abord eu du mal à convaincre et faire taire les critiques. Mais ses qualités semblent attirer de nombreux prétendants, même si l’OM a souhaité garder sa pépite.

Un talent indéniable

Recruté l’année dernière pour renforcer le milieu de terrain marseillais, Gerson n’a pas mis longtemps avant de convaincre. Avec 35 rencontres de Ligue 1 disputées la saison dernière, le Brésilien a marqué neuf buts et délivré cinq passes décisives, signe de l’efficacité dont il fait preuve. Très vite repéré dans son club de Fluminense au Brésil, Gerson était courtisé par le Barça au début de sa carrière, alors qu’il avait seulement 19 ans. C’est avec l’AS Rome finalement qu’il poursuit sa progression avant de retourner dans son pays au CR Flamengo, remportant de nombreux trophées avec ce club. Le premier jour du mercato estival l’année dernière, il rejoint l’OM et devient titulaire dès son premier match avec sa nouvelle équipe.

Longoria : “On a des offres de PL pour Gerson, un club espagnol aussi. Guendouzi a une offre d’un club italien, mais on a tenu. Sur les chiffres de Milik, c’est la réalité du marché. C’est un bon chiffre pour un joueur qui n’a 40% de participation de match en Ligue 1” #LiveConf — Le Phocéen (@lephoceen) September 2, 2022

De nombreux prétendants

Si l’OM a absolument voulu garder sa pépite dans ses rangs cet été, de nombreux prétendants ont montré un certain intérêt pour le milieu de terrain marseillais. Gerson plaît beaucoup à l’étranger, notamment en Premier League mais Pablo Longoria a fait savoir qu’il lui faudrait une offre aux alentours des 30 millions d’euros minimum pour le convaincre. Très apprécié par les supporters de l’OM, le Brésilien a plusieurs pistes pour son avenir. En effet, plusieurs clubs de Premier League ont formulé leur intérêt pour Gerson, dont Aston Villa et Newcastle notamment.