PSG : Neymar tient sa langue sur Mbappé… Mais pour combien de temps encore ?

Excellent sur le terrain, Neymar est très discret en dehors et ne s’est pas exprimé, notamment sur sa relation avec Kylian Mbappé. Mais si le Brésilien passe à table, cela pourrait faire des étincelles !

Malgré l’excellent début de saison du PSG porté par une équipe complète, le club de la capitale a connu quelques polémiques depuis un mois, dont celle du penaltygate entre Kylian Mbappé et Neymar. La relation entre les deux hommes alterne le chaud et le froid et malgré les regards complices sur le terrain, leurs rapports en interne seraient beaucoup moins cordiaux. Selon les rumeurs, Mbappé aurait demandé aux dirigeants parisiens un départ du Brésilien cet été et l’information serait tombée dans les oreilles de ce dernier. Le mois dernier, lors du match contre Montpellier, des inquiétudes avaient commencé à émerger au PSG à cause des tensions autour de la polémique.

Mbappé et Neymar se détestent non ? pic.twitter.com/fn9T2qa9Pk — AZ (@kamanmpo) September 9, 2022

Une relation entre complicité et adversité

Alors que Neymar a du mal à convaincre depuis son arrivée au PSG en 2017, Kylian Mbappé aurait forcé en interne pour un départ du Brésilien, estimant que ce dernier n’était plus au niveau pour l’accompagner. C’est leur relation qui fait le plus parler depuis le début de la saison, alors que le sujet est remis au goût du jour à la suite du match contre la Juventus.

🗣 Mbappé clarifie sa relation avec Neymar : « Ça a toujours été comme ça. On a parfois des moments un peu plus froids, d’autres un peu plus chauds. » 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/qtMm32EIZ7 — M|Miotto (@Maxmiotto_) September 5, 2022



Lors du penaltygate, Mbappé est venu discuter avec Neymar au moment où celui-ci s’apprêtait à tirer son penalty, alors que le Français venait de manquer le sien. Après le match, le Brésilien a liké des tweets affirmant qu’il tirait mieux les penalties et l’attitude de Mbappé inquiétait beaucoup. Si la situation semble avoir été prise en main en interne au PSG, cette histoire ressemble à une bombe à retardement…

Neymar ne dit rien pour l’instant

Si Kylian Mbappé s’est parfois exprimé sur sa relation avec Neymar, le Brésilien est pour le moment resté muet. Mais après le match contre la Juventus, il aurait lâché discrètement : « Tu es sûr ? Vraiment ? Parce que si je parle ce soir… ça va faire des problèmes hein ! ». Le match, marqué par la victoire des Parisiens mais aussi par une énorme occasion manquée par Mbappé alors qu’il aurait pu servir Neymar, n’a pas montré de grosse tension entre les deux stars. Mais Neymar, qui ne s’est pas encore vraiment exprimé sur sa relation avec Mbappé, pourrait sortir du silence prochainement.