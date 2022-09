Neymar lance une grande opération séduction, le PSG déjà sous le charme…

Sifflé par le Parc des Princes la saison dernière, Neymar ne semble pas tenir rigueur aux supporters parisiens. Le Brésilien vient de leur transmettre une déclaration d’amour qui en dit long sur sa volonté de reconquérir le cœur des fans.

La fin de saison 2021-2022 a été placée sous le signe des sifflets au PSG. Longtemps boudé par ses supporters après la défaite contre le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions, le PSG de Mauricio Pochettino était également souvent critiqué sur son jeu stérile. Le classico contre l’Olympique de Marseille, au Parc des Princes, a été l’apothéose de ce rejet de la part des supporters, où ces derniers n’ont ni applaudi ni chanté pendant 90 minutes. Neymar, lui-même sifflé par ses propres supporters, semblait devenir le symbole de ce PSG en perte de vitesse. Au point de voir, durant ce mercato estival, plusieurs médias ont annoncé qu’un départ n’était pas à exclure pour le Brésilien.

Des rumeurs qui l’auraient touché selon ses proches.

Une passe de Neymar avec classe la finiton de Mbappé c’est le foot qu’on aime pur régale pour les yeux pic.twitter.com/8rphyIRDqw — (@blackfatah) September 9, 2022

Neymar, des débuts en fanfare

Mais cet été, l’arrivée d’un nouveau coach à Paris semble avoir renversé la tendance. En effet, Christophe Galtier, avec un plan de jeu établi et un mercato intelligent, a réussi en ce début de saison, à redonner un souffle au PSG. Neymar est l’un des bénéficiaires de cette nouvelle phase. Fort d’un magnifique début de saison avec le Paris Saint-Germain (9 buts et 7 passes décisives en 8 matchs), le Brésilien semble de nouveau heureux de jouer. Le numéro 10 se montre très satisfait de ces premières semaines. « Je suis en forme physiquement et je me sens heureux. Nous avons bien commencé la saison en remportant un trophée. J’ai marqué des buts et fait des passes décisives. Je ne pense pas que ça puisse être mieux », explique-t-il.

🗣 Neymar 🇧🇷 : « Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades… Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrières nous, c’est très difficile de nous battre. » 🔴🔵 @DAZNFootball pic.twitter.com/jb9IBK4SvS — PSG COMMUNITY (@psgcommunity_) September 7, 2022

Son amour pour le PSG

Performant sur le terrain, Neymar en profite pour opérer un grand changement en dehors. Terminé les bouderies, les petites pics sur les réseaux sociaux ou encore la détestable nostalgie de sa vie barcelonaise, la star du PSG est rayonnant, positif et n’hésite plus à déclamer son amour pour le club. Et ce stade, unique, même à ses yeux désormais : « Mon stade préféré en Ligue des Champions ? J’ai joué dans tellement de stades… Mais le Parc des Princes, quand il est plein et que les supporters sont derrière nous, c’est très difficile de nous battre ! »Clairement, Neymar a pris un virage et entend bien devenir lui-aussi l’idole d’un Parc des Princes de plus en plus acquis à sa cause. Cinq après son arrivée, la Lune de Miel peut enfin commencer !