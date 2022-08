PSG : Newcastle tente encore sa chance pour Draxler (INFO Média Foot) !

Indésirable au PSG, Julian Draxler s’accroche à sa vie parisienne et repousse les propositions pour partir. Mais d’après nos sources, un club anglais ne le lâche pas. Il s’agit de Newcastle.

Alors que le PSG a finalisé la venue de Fabian Ruiz et qu’un autre Espagnol, Carlos Soler, devrait suivre d’ici ce soir, Paris espère plusieurs départs au milieu du terrain. C’est presque fait pour Idrissa Gueye, dont le retour à Everton se précise. Le Sénégalais a pris l’avion et se trouve actuellement en Angleterre. S’il s’imaginait bien poursuivre au PSG, il s’est rendu à l’évidence et a opté pour un transfert à 10 millions d’euros vers son ancien club. De son côté, Leandro Paredes attend que le PSG et la Juventus trouvent enfin l’accord qui lui permettrait de partir en Serie A. Quant à Julian Draxler, les équipes de Luis Campos sont à pied d’œuvre pour le faire sortir également.

Newcastle ne le lâche pas

Deux pistes sont actuellement à l’étude pour Julian Draxler, qui a passé son été à refuser les offres. En effet, l’Allemand se sent bien à Paris. Et la perspective de ne pas jouer, à quelques mois de la Coupe du Monde, ne semble pas le déranger… La première piste pour un départ, c’est en Angleterre. Il s’agit de Newcastle. Après avoir échoué sur Seko Fofana (RC Lens) et Lucas Paqueta (OL), les Magpies foncent sur Julian Draxler. Selon nos infos, une ultime offensive va avoir lieu ce mercredi, dernier jour du mercato.

Valence aussi ?

La seconde serait en Espagne. Au cœur des négociations entre Paris et Valence pour Carlos Soler, les deux clubs auraient évoqué le cas de Julian Draxler. Et la presse espagnole indique que l’Allemand pourrait faire le chemin inverse à celui de Soler. Reste à savoir si Draxler acceptera de partir pour le soleil espagnol ou s’il préfère son confortable salaire parisien…