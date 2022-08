Christophe Galtier passe à table et balance tout sur la fin de mercato express du PSG !

Très à l’aise comme à son habitude depuis qu’il est au PSG, Christophe Galtier vient de faire des déclarations sur le mercato parisien. Fabian Ruiz, Milan Skriniar… Le coach confirme tout !

Le style Galtier, le PSG commence à apprécier. Loin des profils difficiles à cerner comme Unai Emery, Thomas Tuchel ou encore Mauricio Pochettino, le club découvre un technicien simple et authentique. Un entraîneur qui n’a pas froid aux yeux et qui communique de façon transparente avec les médias, comme les supporters. Ce mardi, Christophe Galtier s’est ainsi exprimé en conférence de presse pour parler du match à venir contre Toulouse (21h). Mais à 36 h de la fin du mercato, impossible de passer à côté des sujets chauds du moment ! Et Galtier n’a pas esquivé.

Bien au contraire !

Fabian Ruiz (Naples)

« Vous avez l’information que Fabian Ruiz est très proche du PSG. Il va y avoir aussi des départs de notre coté. On avait ciblé Fabian Ruiz depuis longtemps, il y a des discussions. Rien n’est encore officiel. On a déjà vu des signatures acquises qui ne se sont finalement pas faites »

A priori, tout est réglé pour Fabian Ruiz. Un contrat de 5 ans et une indemnité de transfert de 25 millions d’euros. L’Espagnol doit passer sa visite médicale ce mardi, l’officialisation devrait suivre.

Milan Skriniar (Inter Milan)

« Je ne peux pas vous dire que c’est complètement fini. Le Mercato est toujours excitant parce qu’il y a toujours des surprises au dernier moment. Milan est ciblé depuis longtemps. Les négociations sont difficiles avec l’Inter et il faut respecter la position de l’Inter. Il reste 48 heures, tout est possible. »

Comme nous l’avons publié ce matin, un rendez-vous est prévu ce mardi dans le dossier Skriniar. Luis Campos lance l’opération de la dernière chance. Visiblement, le président Nasser Al-Khelaïfi participera lui-aussi à ces discussions pour tenter de faire pencher la balance en faveur de Paris.

🎙 Christophe Galtier : « J’ai un effectif de qualité. On joue tous les trois jours. Il me semble important d’injecter du sang frais dans ce début de série. » #TFCPSG I #PSGLive https://t.co/ua0YFayyrB — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) August 30, 2022

Leandro Paredes

« Pour être transparent, j’ai échangé avec Leandro après l’entraînement. Il a trouvé un accord avec la Juventus, que nous allons rencontrer dans peu de temps. Il est actuellement un joueur du PSG mais sa tête est ailleurs. Il manque encore un accord entre les deux clubs. J’ai pris la décision de ne pas le mettre dans le groupe afin que lui prépare son départ et, moi, afin de ne pas avoir un joueur qui, peut-être, peut-être, va quitter le club ».

L’accord entre le PSG et la Juventus pour un prêt de Leandro Paredes est proche. Il ne resterait que quelques détails. Fabian Ruiz arrivant, l’Argentin se rapproche clairement de la sortie. Tout comme Idrissa Gueye, à quelques mètres d’un retour à Everton.

🚨 Blocage dans les négociations pour le départ de Leandro Paredes ! 🇦🇷⛔️ Le PSG veut un prêt avec une option d’achat qui peut facilement devenir obligatoire. La Juventus ne veut pas d’obligation d’achat, ou que l’option ne devienne pas facilement obligatoire. (@DiMarzio) — Hadrien Grenier (@hadrien_grenier) August 30, 2022

Abdou Diallo

« A l’heure où on se parle, c’est un joueur du PSG. Il a une bonne attitude et un bon investissement. Il y a beaucoup de discussions autour de lui, mais il est disponible pour le groupe et il sera du déplacement à Toulouse »

Chassé par le Milan AC, Abdou Diallo est également une piste de dernière minute d’Aston Villa. En fonction du dossier Skriniar, Paris acceptera de le laisser partir ou non. Luis Campos préfère conserver Diallo s’il n’est pas pleinement satisfait du possible nouveau défenseur qui pourrait signer. Et reporter ce recrutement à plus tard…