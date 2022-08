Pour Boga, Leicester cible un prêt sans option d’achat (INFO Média Foot)

Comme révélé par Fabrizio Romano, Leicester tente de recruter le milieu de terrain de l’Atalanta Bergame, Jérémie Boga. Média Foot dispose de précisions sur ce dossier.

Leicester s’agite dans tous les sens pour boucler son mercato. La priorité, c’est la venue d’un défenseur pour compenser le départ de Wesley Fofana (Chelsea signe l’ancien de l’ASSE pour 82 millions d’euros !). A priori, Wout Faes devrait débarquer chez les Foxes. Pisté par le Torino, le défenseur de Reims prendrait la direction de l’Angleterre plutôt que l’Italie. Mais Leicester veut aussi un renfort au milieu du terrain. Et comme le journaliste italien Fabrizio Romano vient de le révéler, Jérémie Boga est ciblé.

Excl: Leicester have opened talks with Atalanta for Jeremie Boga. He’s in the list as potential new winger — while Faes deal as new centre back could be completed soon. 🚨🔵 #LCFC

Negotiations ongoing as Boga is keen on the move. pic.twitter.com/gj3mlPdVKj

— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 31, 2022