OM : Une bonne nouvelle supplémentaire est tombée pour Alexis Sanchez !

En forme avec l’OM, Alexis Sanchez pensait pouvoir disputer le prochain Mondial. Malheureusement pour lui, la FIFA a maintenu la qualification de l’Equateur, le Chili ne prendra pas sa place. Une bonne nouvelle, en revanche, pour l’OM, qui va récupérer sa star pleine de fraîcheur pour la deuxième partie de saison !

Alors que la qualification de l’Equateur pour la Coupe du monde était remise en question ces derniers mois par le Chili et le Pérou en raison de doutes sur la nationalité d’un joueur de l’effectif, la FIFA a rejeté l’appel des deux nations. Alexis Sanchez, la star de l’équipe du Chili, espérait disputer la compétition avec sa sélection, probablement pour la dernière fois. Mais ce dernier n’en sera pas et devra se concentrer pleinement sur sa saison avec l’OM, alors que le club réalise un excellent début de saison en Championnat. Indispensable à Marseille depuis son arrivée cet été, Sanchez devrait donc rester frais toute la saison pour aider son club.

Des rêves de Mondial effacés

S’il lui restait encore un infime espoir de disputer la Coupe du monde au Qatar dans deux mois, Alexis Sanchez ne devrait pas être de la partie. Cette décision de la FIFA peut être vécue comme une désillusion par le Chilien qui comptait peut-être sur cette dernière occasion internationale pour briller, alors qu’il est plutôt sur sa fin de carrière. Gros coup du mercato estival à l’OM, Alexis Sanchez est excellent depuis le début de la saison et les fans doivent espérer qu’il ne flanche pas. Star internationale depuis ses années au Barça et à Arsenal, il maintient son statut avec son nouveau club pour le moment.

Une pleine concentration sur la saison

Alors qu’il ne disputera pas la prochaine Coupe du monde, Alexis Sanchez peut apporter beaucoup d’espoir aux supporters marseillais. L’OM, qui réalise le meilleur début de saison de son histoire dans le Championnat de France, reste très bien engagé et compte sur le Chilien pour poursuivre ses bonnes prestations. Son absence se fait ressentir et il est l’élément indispensable dans l’effectif d’Igor Tudor. L’OM a très mal commencé sa campagne européenne et compromet largement ses chances de se qualifier en huitièmes de finale. A moins qu’Alexis Sanchez sauve les Marseillais…