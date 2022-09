Un retour de Messi au Barça ? C’est désormais totalement impossible

La mort dans l’âme, Lionel Messi a quitté le Barça à l’été 2021. Désormais au PSG, la star voit son nom revenir régulièrement du côté de Barcelone. Mais le dossier est désormais impossible, voici pourquoi.

Incapable d’offrir un nouveau contrat à la hauteur de son immense talent, le FC Barcelone a laissé partir Lionel Messi. Pris à la gorge financièrement, le club blaugrana a dû se résoudre à voir partir son génie argentin… Et s’il a été difficile pour le sextuple Ballon d’Or de dire au revoir à sa maison catalane, un an après, l’histoire est totalement différente. Lionel Messi commence à s’éclater au PSG, aux côtés de deux autres cracks du football mondial. Et malgré les rumeurs de son possible retour au Barça, cette possibilité n’a que trop peu de chances de voir le jour.

Messi se sent bien à Paris

S’il a beaucoup pleuré son départ de Barcelone, Lionel Messi a mis un an avant d’accepter son sort. Une saison de transition pour se faire à cette nouvelle vie, ce nouveau club, ce nouveau statut. Mais force est de constater que l’Argentin a enfin épousé sa nouvelle tunique parisienne. Sa forme éclatante, et ses stats, le prouvent : Messi est de retour ! Totalement impliqué dans le projet du PSG, l’Argentin prépare sa dernière Coupe du Monde. Soucieux de rappeler une dernière fois à tout le monde qu’il est le meilleur joueur de tous les temps, Lionel Messi rêve d’offrir à son pays l’unique trophée qui lui manque. Cette Coupe du Monde, que Maradona a réussi à remporter. Parfaitement lancé avec le PSG, Messi est focalisé.

Avec quel argent ?

Si les supporters du Barça rêveraient de voir Lionel Messi revenir, la réalité est bien différente. En effet, après avoir connu de sombres heures avec des difficultés financières inquiétantes, le club se relève tout juste. Le président Laporta a vendu beaucoup de droits d’images et d’exploitations commerciales pour remettre de l’argent dans les caisses. Et ainsi financer un recrutement très ambitieux… Au passage, Lionel Messi a dû apprécier de voir le club incapable de payer son salaire sur deux à trois saisons pour ensuite voir, un an après, Robert Lewandowski débarquer avec un imposant salaire sur plusieurs saisons. Si le Barça s’est refait la cerise, le club n’a plus les capacités de faire des folies financières. Et à 50 millions d’euros par saison, Messin’est plus à la portée du club catalan. Sauf si Messi accepte de jouer gratuitement, il ne remettra pas les pieds au Camp Nou vêtu de la tunique avec laquelle il a absolument tout gagné.