OM : Le Top 3 des joueurs parfaits pour succéder à Dimitri Payet

Clairement sur la pente descendante, Dimitri Payet semble avoir fait son temps. Voici trois profils parfaits pour prendre sa succession à la tête du jeu de l’OM.

En grande difficulté depuis le début de la saison à l’OM, Dimitri Payet pourrait disparaître définitivement du groupe. Loin d’être titulaire, le Réunionnais ne réussit pas à convaincre lorsqu’il a l’occasion de jouer et ne semble plus en mesure physiquement de briller. Pour pallier cette absence de taille, l’OM doit donc se tourner vers de nouveaux joueurs pour espérer continuer à être efficace offensivement. Excellents depuis le début de la saison, les Marseillais semblent tout de même avoir besoin d’un petit coup de pouce en attaque, un secteur du jeu pas toujours au point ces dernières semaines.

Justement, voici trois joueurs qui pourraient le remplacer.

3/ Téji Savanier (Montpellier)

Milieu de terrain du MHSC depuis 2019, Téji Savanier est souvent remarqué pour ses prestations avec le club héraultais et parvient assez souvent à délivrer de bons ballons destinés à l’attaque. Adroit face au but, il a marqué à trois reprises en huit matches cette année. Avant Montpellier, Téji Savanier avait participé à la remontée de Nîmes en Ligue 1, participant également au maintien de l’équipe dans l’élite. Convaincant avec Montpellier, il pourrait être la cible de l’OM prochainement pour remplacer Payet.

[Video] Téji Savanier : Ambidextrous 2 minutes 20 en alterné pied droit pied gauche.

Mouillez vous la nuque quand ça passe aux buts.pic.twitter.com/OIhC6rFhoS — Paic (@paicmhscc) November 3, 2021

2/Enzo Le Fée – Lorient

Enzo Le Fée fait partie depuis l’enfance du FC Lorient, le grand club de sa ville de naissance. A seulement 22 ans, le jeune Français fait partie des meilleurs espoirs de Ligue 1 à son poste de milieu offensif. Convaincant dans un club en pleine bourre, Enzo Le Fée pourrait faire partie des potentielles cibles de l’OM pour le même poste à Marseille. Mais Lorient, deuxième de Ligue 1, voudra sans doute tout faire pour garder sa pépite.

Enzo Le Fée – Complete Midfielder pic.twitter.com/6zONl1Ja5R — 27 (@189NlNE) October 18, 2022

1/ Seko Fofana – Lens

Seko Fofana est déjà un joueur confirmé. A 27 ans, l’Ivoirien a déjà joué en Angleterre et en Italie. Mais c’est depuis 2020 avec le RC Lens qu’il fait part de tout son potentiel. Véritable élément indispensable de l’effectif, il est élu dans l’équipe-type de la saison dernière et est désigné meilleur joueur africain de Ligue 1. Ces distinctions comptent forcément et c’est un profil qui intéresse beaucoup de clubs en France mais aussi à l’étranger. Si l’OM veut attirer l’Ivoirien dans son club, il va falloir être très convaincant.