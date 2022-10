OM : Payet, une situation qui ne peut pas durer…

Remplaçant à l’OM, Dimitri Payet vit mal sa situation. Clairement, la situation ne pourra pas durer éternellement car aucune des parties n’y trouve son compte. Soit il parvient à regagner sa place, soit il devra partir pour trouver du temps de jeu.

Déchu de son statut de joueur indispensable à l’OM, Dimitri Payet a du mal à avancer ces derniers mois. Pas convaincu par l’arrivée d’Igor Tudor au poste d’entraîneur du club cet été, le Réunionnais s’est mis à dos le Croate et a disparu des feuilles de match petit à petit, devenant un pensionnaire exclusif du banc des remplaçants. En difficulté physiquement, ce que l’on pensait être un prétexte au début, Payet ne convainc plus et la situation est désormais très inquiétante. A 35 ans, il sait qu’il doit redresser la barre rapidement pour continuer sa carrière convenablement.

Dimitri Payet sur son passage à West Ham puis son retour à l’OM 💥 pic.twitter.com/bzHA4NE9Br — 𝕁𝕠 𝕄𝕒𝕊𝕊𝕚𝕃𝕚𝕒 ⭐️ (@jo_massilia13) October 14, 2022

Une situation très pesante

Si Dimitri Payet prenait son mal en patience au début de la saison en essayant de garder la tête haute, les dernières semaines semblent trop difficiles à porter pour lui. Elément central de l’effectif marseillais les saisons précédentes, son statut a été complètement chamboulé à l’arrivée d’Igor Tudor. Pas convaincu par l’arrivée du Croate à la tête de l’OM, Dimitri Payet est en conflit permanent depuis des semaines. Récemment, il a exprimé toute la frustration qui le gagne depuis deux mois : « Je qualifie le club pour la Ligue des Champions et je ne la joue pas, c’est horrible ».

Amine Harit c'est le choix fort de Tudor. Titulaire devant Payet cette saison. Buteur à l'aller qui permet à l'OM de passer devant (2-1) et, au retour, va chercher ce penalty qui provoque le rouge et l'ouverture du score de son équipe. Choix fort et payant. — Bruno Constant (@Bruno_Constant) October 12, 2022

Un nouveau souffle à trouver

Même s’il n’est qu’un remplaçant dans les plans de jeu d’Igor Tudor depuis le début de la saison, Dimitri Payet a eu des opportunités mais il n’a pas su les saisir. A 35 ans, il est difficile d’imaginer qu’il puisse revenir au niveau attendu à l’OM, alors que le coach propose un jeu basé sur l’attaque. Plus assez en forme pour réussir à tenir le rythme, Dimitri Payet va devoir penser sérieusement à la suite. Car s’il veut continuer sa carrière, il va sûrement devoir trouver un autre club pour avoir du temps de jeu. A son âge, il sait qu’il n’a pas beaucoup de temps avant de raccrocher les crampons et la situation est plus qu’alarmante.