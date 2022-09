OM : Ce train d’enfer qui attend la bande à Payet !

Après la trêve internationale, l’OM entamera un parcours du combattant. Une série de 11 matchs en 44 jours, un véritable crash-test pour le groupe d’Igor Tudor. Il va falloir être solide et ne pas se blesser…

Après un début de saison exceptionnel plus tranquille en Ligue 1, l’OM va devoir enchaîner un nombre conséquent de matches importants en très peu de temps avant la coupure en raison de la Coupe du monde. Depuis le début de la saison, les Marseillais sont impressionnants en Ligue 1 et ne se laissent pas distancer par le PSG en tête du classement. Le gros point noir pour le moment est le début raté en Ligue des champions puisque les hommes d’Igor Tudor se sont inclinés lors des deux premières journées de la phase de poules. Après cette trêve internationale, c’est le début d’un véritable parcours du combattant qui attend l’OM.

Des gros poissons à affronter en Ligue 1

Depuis le début du Championnat, l’OM n’a pas forcément affronté les plus grosses équipes et jusqu’à mi-novembre les choses vont fortement changer. Les Marseillais vont affronter le PSG, Lens, troisième du Championnat, Strasbourg, Lyon et Monaco consécutivement en Ligue 1 entre le 16 octobre et le 13 novembre. Après un début de saison réussi mais marqué par les tensions entre Igor Tudor et son vestiaire, cet enchaînement ressemble à un parcours de la mort même pour une équipe en confiance. Le Croate devra gérer parfaitement son effectif dans les semaines à venir s’il ne veut pas essouffler sa belle progression.

Le calendrier de L’OM : 30/09 : Angers / OM ✈️

04/10 : Marseille / Sporting 🏠

08/10 : Marseille / Ajaccio 🏠

12/10 : Sporting / Marseille ✈️

16/10 : PSG / OM✈️

23/10 : Marseille / Lens🏠

26/10 : Francfort / Marseille✈️

30/10 : Strasbourg / Marseille✈️ Combien de points /24 pic.twitter.com/KVvlPql5Gx — BeOM (@Be_Marseille) September 22, 2022

Une campagne européenne à sauver

De retour en Ligue des champions après l’échec cuisant de 2020 dans lequel le club a enregistré un record de défaites consécutives dans la compétition, l’OM avait pour principal objectif de briller en Europe. Si les choses se passent bien en Ligue 1 depuis le début de la saison, les hommes d’Igor Tudor ne parviennent pas à profiter d’un groupe beaucoup plus abordable que d’autres. A l’issue des deux premières journées, l’OM s’est incliné à deux reprises et doit absolument redresser la barre car d’ici la Coupe du monde, les poules seront terminées. Marseilleva donc affronter le Sporting Portugal deux fois d’affilée avant de retrouver Francfort et Tottenham contre qui le club a perdu au match aller.