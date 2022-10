Dimitri Payet trahi par l’OM ? Pablo Longoria avait pourtant donné sa parole…

La promesse d’être « Marseillais à vie » pourrait ne pas être tenue. Si l’on en croit les informations du journal L’Equipe, Pablo Longoria envisage de faire partir Dimitri Payet cet été. De son côté, le Français souhaite finir sa carrière à l’OM.

Dimitri Payet est l’un des joueurs les plus emblématiques de l’histoire récente de l’OM. Le Réunionnais a beaucoup de mal à exister à l’heure actuelle puisqu’il est écarté des feuilles de match depuis de nombreuses semaines désormais. Pas forcément dans la forme de sa vie, Dimitri Payet n’est plus efficace sur le terrain et n’a pas réussi à trouver sa place dans un plan de jeu basé sur l’attaque. Igor Tudor a déjà mentionné à plusieurs reprises depuis le début de la saison sa méforme.

Et l’aventure de Payet pourrait se terminer prochainement…

Un cauchemar depuis le début de la saison

Figure de l’OM depuis des années, Dimitri Payet a souvent connu un grand succès avec le club jusqu’à cette année. Mais depuis le début de la saison, le Réunionnais a de sérieux problèmes avec le nouveau coach Igor Tudor, avec qui la relation est difficile. Le Croate a remplacé Jorge Sampaoli cet été et est loin d’avoir fait l’unanimité. Dans le vestiaire, Dimitri Payet fait sûrement partie des joueurs qui ont le plus de mal à s’acclimater avec l’arrivée du nouveau coach et il a disparu de son rôle de titulaire indiscutable depuis bien longtemps déjà. Peu efficace dans le jeu, même son but inscrit sur penalty contre Ajaccio ne l’a pas remis sur le bon chemin.

La sortie de Guendouzi à la 60e, les milieux de l’OM pas au niveau sans rien changer, Payet envoyé longuement à l’échauffement sans le faire rentrer, Sanchez trop isolé devant, vraiment pas compris Igor Tudor ce soir… #SGEOM — Sacha Nokovitch (@SachaNoko) October 26, 2022

Bientôt le départ ?

Pas du tout dans les plans de jeu d’Igor Tudor depuis le début de la saison, le cas Dimitri Payet fait beaucoup parler. A tel point que Pablo Longoria, le président du club, envisagerait sérieusement de le faire partir car il a besoin de vendre des joueurs pour récupérer de l’argent après un mercato estival très animé. Le Réunionnais serait donc en première ligne pour un futur départ, lui qui voudrait tellement finir sa carrière dans ce club. Le « Marseillais à vie » a déjà 35 ans et aura bien du mal à trouver un autre club compétitif.