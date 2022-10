La vente de Seko Fofana dans les tuyaux du RC Lens…

En petite forme depuis sa prolongation de contrat, Seko Fofana semble perdre peu à peu de son influence. Ça n’empêche pas le RC Lens de tourner fort et d’envisager, par la même occasion, un avenir sans son capitaine…

Taulier du RC Lens depuis son arrivée en aout 2020, Seko Fofana sort d’une saison remarquable avec les Sang et Or. Maillon essentiel de l’entrejeu lensois, l’international ivoirien a été, avec Jonathan Clauss, le joueur le plus en vue lors de la bonne saison 2021-22 du club du Pas de Calais. Si son ex-coéquipier s’est engagé à l’OM, Seko Fofana a finalement décidé de prolonger à Lens, malgré l’intérêt de plusieurs clubs dont le PSG.

Une situation inchangée

Longtemps évoqué dans les petits papiers du PSG lors du dernier mercato, Seko Fofana serait toujours autant convoité sur le marché. Il faut dire que sa saison 2021-22 a été exceptionnelle, en témoigne ses huit buts en championnat. Si son début d’exercice 2022-23 est plus timide, le capitaine lensois s’est déjà montré décisif en inscrivant 2 buts et en délivrant 2 passes décisives. Seko Fofana n’est donc pas étranger au bon début du RC Lens qui occupe actuellement la 3e place de Ligue 1. Désormais sous contrat jusqu’en 2025, Media Foot vous a révélé que la situation de l’Ivoirien serait inchangée. Ce dernier serait toujours dans le viseur de Luis Campos tandis que Lens pourrait récupérer une grosse somme en cas de vente compte de sa valeur marchande estimée à 30 millions d’euros par Transfermarkt.

Il va falloir voir un meilleur Seko Fofana parce que pour l’instant il n’a toujours pas lancer sa saison après sa prolongation et ses blessures. Et ça rehausse encore plus la perf des Lensois de les voir aussi haut. — 𝚆𝚊𝚕𝚒𝚍 𝙰𝚌𝚑𝚎𝚛𝚌𝚑𝚘𝚞𝚛 (@walidacherchour) October 15, 2022

L’OGC Nice se positionne

Si l’intérêt du PSG pour Fofana s’est renouvelé, l’OGC Nice pourrait bien s’inviter dans ce dossier. En effet, toujours selon nos infos, le Gym pisterait le joueur de 27 ans afin de densifier son entrejeu. L’ancien directeur sportif du RC Lens Florent Ghisolfi occupe désormais cette fonction à l’OGC Nice. Un atout de taille pour le club azuréen compte tenu de la proximité des deux hommes. D’ici là, Seko Fofana et ses coéquipiers auront fort à faire avec un déplacement périlleux au Stade Vélodrome pour affronter l’OM, qui compte seulement un point de retard sur les Lensois.