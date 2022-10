Dimitri Payet prêt à se sacrifier pour les beaux yeux de l’OM ?

Mis de côté par Igor Tudor, Dimitri Payet pourrait accepter son sort et ce nouveau rôle de joker. Son intention est clairement de finir sa carrière à l’OM et d’envisager une reconversion au sein du club, quitte à moins jouer sur les derniers instants de son parcours.

Malgré les résultats intéressants de l’OM, Dimitri Payet vit un début de saison compliqué sur la Canebière. Absolument indispensable sous les ordre de Jorge Sampaoli la saison dernière, le Réunionnais avait réalisé une saison époustouflante, inscrivant 16 buts et distribuant 13 passes décisives toutes compétitions confondues. Le meneur de jeu avait également bouclé son exercice 2021-2022 avec 41 titularisations, preuve de son importance clé dans l’animation offensive marseillaise. Cependant, l’entraineur argentin a quitté le club à la surprise générale début juillet, et les choses ne se passent pas aussi bien pour Dimitri Payet sous les ordres d’Igor Tudor. Malgré tout, l’ancien international français ne semble pas vouloir quitter le club pour le moment.

La frustration avant la reconversion ?

Cette saison, le numéro 10 marseillais n’a connu que 5 titularisations jusqu’ici, Igor Tudor lui préférant notamment Amine Harit et Mattéo Guendouzi pour jouer en soutien de l’attaquant. Même si Payet ne doit évidemment pas se satisfaire de ce temps de jeu bien loin de ses habitudes, l’ancien Stéphanois pourrait bien accepter son sort, avec un objectif bien particulier derrière la tête. Véritable symbole de l’OM, club avec lequel il a disputé plus de 300 matchs officiels, Payet ne souhaiterait pas quitter le club qu’il aime tant, avec comme but de prendre sa retraite sur la Canebière.

Prête à tout accepter ?

A 35 ans, le meneur de jeu sait qu’il est désormais sur la pente descendante, et qu’il doit également penser à son après-carrière, qu’il se verrait bien réaliser également du coté de la cité phocéenne. Relégué dans la hiérarchie, le Réunionnais pourrait tout de même continuer à avoir un impact en sortie de banc, tout en préservant ses relations avec les dirigeants olympiens. Par amour pour son club et également pour préparer son futur, Dimitri Payet serait donc prêt à accepter un rôle secondaire au sein de l’effectif marseillais.