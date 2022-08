RC Lens : Seko Fofana, une nouvelle étape franchie pour son transfert

Milieu de terrain du RC Lens depuis 2020, Seko Fofana est l’un des dossiers chauds pour un transfert dans un club européen. Alors que le mercato estival se termine dans deux semaines, il vient de prendre une grande décision : il change d’agent.

Alors qu’il est toujours au RC Lens malgré l’intérêt de plusieurs clubs européens après sa belle prestation lors de la saison 2021-2022, Seko Fofana a pris une décision importante pour son avenir. Il change d’agent et rejoint Sport Cover. Encore en contrat pendant deux ans avec Lens, Fofana pourrait changer de direction dans les derniers jours du mercato. Convoité depuis le mercato hivernal de la saison dernière, il reste cependant très impliqué dans son rôle de capitaine des Sang et Or, débutant la saison par une victoire. Son transfert dans un grand club européen est cependant loin d’être exclu après sa décision de changer d’agent.

Véritable surprise de la saison dernière, le RC Lens jouait une place en Europe presque jusqu’à la fin. Seko Fofana, le capitaine, a inscrit huit buts en 37 matches en Ligue 1 et a surtout remporté le Prix Marc-Vivien Foé, le prix attribué au meilleur joueur africain de la saison dans le Championnat de France. A 27 ans, l’Ivoirien s’impose comme l’un des meilleurs talents de la saison dernière, ce qui lui vaut d’être aujourd’hui au premier rang des cibles pour un transfert. Après sa formation à Manchester City, il ne réussit pas à faire ses preuves chez les Citizens et est envoyé en prêt à Fulham et à Bastia. C’est finalement en 2016 que l’Udinese l’achète pour un peu plus de 3 millions, avant que Lens ne sorte 10 millions d’euros de sa poche pour acquérir le talent du milieu de terrain, soit le record pour ce club.

Vers un transfert d’ici la fin de l’été ?

Alors qu’il porte toujours son équipe vers le haut, Seko Fofana pourrait être transféré prochainement. Une décision qui pourrait lui permettre de continuer sa carrière vers d’autres horizons, français ou même étrangers. Bloqué à Lens malgré une belle liste de prétendants, il est même passé proche d’un départ vers Newcastle début 2022. En effet, cette décision pourrait lui permettre de se rapprocher de certains clubs puisque Sport Cover est l’agence qui s’occupe de joueurs du Championnat de France comme Wissam Ben Yedder à Monaco et Nordi Mukiele au PSG. Le PSG, d’ailleurs, n’avait pas caché son intérêt pour l’Ivoirien à la fin de la saison dernière. Mais l’aventure de Fofana pourrait se poursuivre en dehors des frontières de la France. Geoffrey Kondogbia (Atlético Madrid), Michy Batshuayi (Chelsea) et Marcus Thuram (Borussia Mönchengladbach) sont également sous contrat avec cet agent et cela pourrait jouer dans les relations pour un départ du RC Lens vers l’Europe.