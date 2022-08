L’OM se sépare de l’une de ses révélations

Dans le flou depuis plusieurs semaines, Bamba Dieng semble bien se diriger vers la sortie à Marseille. Pas désiré par le nouvel entraîneur, Igor Tudor, le Sénégalais rapportera un bon chèque aux Phocéens. Crédit : Anthony Bibard/FEP/Icon Sport.

Le Sénégal et l’Olympique de Marseille ne font qu’un à en regarder le passé et les personnalités qui ont réussi en terres marseillaises : Pape Diouf, Mamadou Niang, Habib Beye, Sylvain N’Diaye. Bamba Dieng n’aura, lui, pas le droit à cette destinée avec les pensionnaires du Stade Vélodrome. L’OM a enfin recruté un joueur d’envergure et de classe mondiale en la personne d’Alexis Sanchez, une nouvelle qui réjouit tous les supporters du club, une arrivée en fanfare à l’Aéroport de Marignane plein à craquer dont se serait bien passé Bamba Dieng. En effet, cette arrivée vient sceller le sort du jeune Sénégalais à la Canebière. N’ayant joué que deux mi-temps lors de toute la présaison phocéenne, le champion d’Afrique va quitter le club marseillais très bientôt.

Bamba Dieng, c’est 15 M€

C’est désormais officiel après plusieurs semaines de doutes, Bamba Dieng va écrire son avenir loin de l’Olympique de Marseille. Fabrizio Romano, journaliste italien spécialiste du marché des transferts, l’affirme ce jeudi sur son compte Twitter.

Bamba Dieng will leave Olympique Marseille soon. Price tag will be around €15m, more than two Premier League clubs are keen on signing him as talent for present and future. 🔵⭐️ #OM Talks will continue in the next days to find a solution. — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 11, 2022

A en croire les propos de Fabrizio Romano, « Bamba Dieng va bientôt quitter l’Olympique de Marseille. Son prix sera d’environ 15 millions d’euros », Pablo Longoria et ses dirigeants vont faire une belle plus value sur la pépite africaine. Une très bonne nouvelle pour les comptes marseillais après 30 millions d’euros dépensés sur le mercato (Veretout, Touré, Suarez, Clauss) contre seulement 6.5 millions de vente (Peres, Perrin). Prêté à partir de 2020 et arrivé officiellement pour 400 000€ du Sénégal et de son club formateur du Diambars FC en juillet 2021, Bamba Dieng a vite progressé et s’était mis tout son monde dans la poche. En 42 rencontres disputées sous l’écusson marseillais, l’attaquant de 22 ans a été impliqué sur douze buts.

Direction la Premier League ?

Très déçu de son temps de jeu, Bamba Dieng était en tribunes au Vélodrome lors de la 1ère journée de la Ligue 1 face au Stade de Reims. La goutte d’eau qui a fait déborder le vase pour l’avant-centre sénégalais qui voulait pourtant rester à Marseille cet été. Visé par de nombreux clubs en Premier League, Bamba Dieng est très convoité par deux clubs anglais très désireux de le recruter. D’après les informations de 90min, Leeds, Newcastle, Crystal Palace et Wolverhampton s’étaient renseignés sur le phocéen. D’après les dernières nouvelles de l’autre côte de la Manche, Fulham et Nottingham Forest, deux des clubs promus, sont également sur la piste Dieng. A noter que les Magpies, sous pavillon saoudien depuis quelques mois, rêveraient de faire le coup double Dieng-Paqueta. Newcastle avait déjà approché l’OM pour son attaquant. A seulement 22 ans, Bamba Dieng va-t-il rejoindre le meilleur championnat du monde et suivre les pas de ses compatriotes Sadio Mané et Édouard Mendy ?