PSG, Juventus… Le plan de Zidane se met en place, comme sur des roulettes !

Après avoir refusé la Juventus Turin et le PSG cet été, Zinédine Zidane reste concentré sur son objectif : l’équipe de France. Et au regard du fiasco qui s’annonce pour une équipe de France aux abois, Zizou a semble-t-il eu raison d’attendre son heure…

Alors que le contrat de Didier Deschamps à la tête de l’Equipe de France touchera bientôt à sa fin, il y a en un qui a bien préparé son affaire pour prendre la suite. Depuis quelques mois, Zinédine Zidane ne cache pas ses ambitions et attend patiemment que la place se libère. Zizou était pourtant attendu de pied ferme au poste d’entraîneur à la Juventus et au PSG par exemple après sa magnifique expérience à la tête du Real Madrid. Mais l’ancien meilleur joueur du monde a pris une année pour être proche de sa famille et n’a rien connu depuis la fin de son histoire l’année dernière avec le club de la capitale espagnole.

Un poste à pourvoir

Alors que Zidane se trouvait dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, à l’image du PSG qui attendait sa venue pour répondre aux attentes de Kylian Mbappé, c’est finalement un poste encore plus haut qu’il vise puisqu’il attend clairement de prendre la tête de l’Equipe de France, sélection qu’il a menée vers la victoire lors du premier titre mondial en 1998. Et comme le contrat de Didier Deschamps se termine prochainement, l’occasion est belle pour l’ancien vainqueur du Ballon d’Or. Après une année sabbatique, Zizou se dirige tout droit vers le poste qu’il convoite et il devrait être le choix le plus logique, malgré la concurrence à ce poste.

🚨 Scénario fiction 🚨 1️⃣ La #Juve ne se qualifie pas pour les 8e d'#UCL

2️⃣ Allegri est limogé ⚫️⚪️

3️⃣ La 🇫🇷 ne gagne pas le mondial 😔

4️⃣ Zidane prend la tête des Bleus 💙

5️⃣ Deschamps est (re)nommé coach de la Juve 🔙 De 1 à 10 quelles sont les chances que cela arrive ? pic.twitter.com/U9XRlFZwwv — 90min 🇫🇷 (@90minFR) September 27, 2022

Un fiasco à venir au Qatar ?

En raison du contexte actuel en Equipe de France, Zidane pourrait prendre la place de Deschamps plus rapidement que prévu. Ces derniers mois, les Bleus ont accumulé les résultats moyens et viennent de subir leur troisième défaite de l’année. De plus, la liste de blessés ne cesse de s’allonger et la France est touchée par un climat de tensions en raison des scandales qui ont éclaté dernièrement, l’affaire Pogba et les problèmes à la FFF notamment. Avec tout ça, difficile de ne pas penser à un fiasco pendant la Coupe du monde… L’occasion pour Zizou de redresser la barre à son arrivée.