OM – Lens : Le match qui peut faire basculer la saison des Lensois !

Troisième de Ligue 1, Lens se déplace sur la pelouse de l’OM ce samedi. L’occasion de frapper un grand coup à quelques semaines de la trêve hivernale et de se positionner ouvertement comme un concurrent très sérieux à l’Europe.

Après sa défaite (0-1) lors du derby face au LOSC le 9 octobre dernier, Lens n’a pas tardé à réagir en s’imposant (1-0) à domicile contre Montpellier lors de la dernière journée de championnat. Avec une seule défaite, les Sang et Or vont disputer ce samedi le plus gros test de leur saison face à l’OM, deuxième du championnat et rival pour les places européennes.

#Jmoins1 ⚽ – Un doublé de Didier Drogba 🇨🇮 sous le maillot marseillais face à un Charles Itandje 🇨🇲, impuissant.. 📽 Vous vous rappelez de cet OM – RC Lens de janvier 2004 ? ⤵ pic.twitter.com/zsG4lGCYsx — CANAL+ SPORT Afrique (@cplussportafr) October 21, 2022

La saison de la maturité ?

Depuis son retour en Ligue 1 lors de la saison 2020-2021, Lens ne cesse d’impressionner. En effet, les Sang et Or proposent un jeu offensif ce qui rend cette équipe particulièrement agréable à suivre. Pour autant, lors des deux dernières saisons, les hommes de Franck Haise ont manqué de consistance et ont terminé à deux reprises 7e du championnat, hors des places européennes. L’Europe, c’est bien là l’objectif du club du Pas de Calais. Grâce à son début de saison canon, Lens occupe la 3e place du championnat et à l’opportunité de réaliser un gros coup en cas de résultat à Marseille ce samedi. De plus, le calendrier des Lensois jusqu’à la trêve est plutôt clément avec des rencontres prévues contre Toulouse, Angers et Clermont.

Le RC Lens de Seko Fofana 🇨🇮 est la seule équipe de Ligue 1 à avoir remporté TOUS ses matchs à domicile cette saison ! 🤯❤️💛 pic.twitter.com/Us7QrsMNPy — PROM’IVOIRE 🇨🇮 (@Prom_Ivoire) October 20, 2022

Un effectif et un coach plus expérimenté

Le RC Lens est désormais indissociable de son entraîneur Franck Haise. À la tête de l’équipe professionnelle depuis février 2020, le tacticien français a su imposer ses principes de jeu à ses joueurs au fil du temps. Pour cette troisième saison, le fonds de jeu lensois semble compris par les joueurs, et les résultats suivent. Plusieurs cadres du vestiaire se distinguent, notamment Florian Sotoca, auteur de 6 buts en championnat, mais également Seko Fofana, Kevin Danso ou encore Frankoswki. Un contexte idéal pour l’intégration des nouveaux joueurs comme Claude Maurice, Samba et Openda qui se démarquent déjà.