Déjà une mauvaise nouvelle pour Alexis Sanchez et l’OM

Marseille a fêté comme il se doit l’arrivée de sa nouvelle star mondiale, Alexis Sanchez. Très attendu pour son expérience en Ligue des champions, le Chilien ratera la première journée de C1 début septembre. Crédit : SUSA / Icon Sport.

On aurait pu croire à un retour triomphant d’une équipe dans son pays avoir gagné la Ligue des champions ou la Coupe du monde, mais non, il s’agissait bien d’un « simple » transfert de de l’arrivée d’Alexis Sanchez. Le nouveau numéro 70 de l’Olympique de Marseille est arrivé libre après avoir résilié son contrat avec l’Inter Milan. Passé par Arsenal, Manchester United, le Barça, l’attaquant de 33 ans sera un atout indispensable à l’OM lors de la prochaine Ligue des champions. Mais le retour du Chilien en C1 devra attendre…

This welcome for Alexis Sanchez in Marseille. 🥵🔥 🎥 @elyalenanoah pic.twitter.com/X3dyHNWdZM — Football Tweet ⚽ (@Football__Tweet) August 9, 2022

Alexis Sanchez suspendu en C1

Gros coup de froid pour les fans marseillais qui l’avaient sûrement déjà oublié, comme nous au passage. Le meilleur buteur de la Roja avec 48 réalisations ne pourra pas disputer la première journée de la Ligue des champions avec son nouveau club. La cause à un carton rouge récolté la saison dernière face à Liverpool en huitième de finale retour à Anfield, et une suspension logique d’un match. Espérons pour Igor Tudor et ses hommes qu’il ne s’agira pas d’un choc face à un top club européen. La saison passée avec l’Inter Milan, le natif de Tocopilla a inscrit un but et distribué une passe décisive en six matchs de C1. L’OM sera fixé sur son sort le 25 août, date de tirage au sort des phases de groupe de la compétition.

Déjà opérationnel en Ligue 1

Malgré ce petit match de suspension, Alexis Sanchez a déjà gagné le cœur des fans marseillais. Un sentiment réciproque que le Chilien a raconté lors de sa présentation ce mercredi. « L’accueil des supporters m’a rendu très heureux et m’a surpris. j’en suis très heureux. On voit qu’ils sont une grande passion j’espère leur rendre sur le terrain. Physiquement je me sens bien, il faudrait je sois un peu plus en rythme, que je touche un peu le ballon mais sinon je me sens bien ». Ce jeudi, l’ancien de l’Inter a participé à son premier entraînement sous ses nouvelles couleurs et avec ses nouveaux coéquipiers. D’après les informations de L’Équipe, il devrait figurer dans le groupe d’Igor Tudor pour le déplacement à Brest ce dimanche, comptant dans le cadre de la deuxième journée de Ligue 1. Une partie de la France aura les yeux rivés sur le Stade Francis-le-Blé.