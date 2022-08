Galatasaray veut jouer un vilain tour à l’OM

Alors que la rumeur Alexis Sanchez prend de plus en plus de place à l’Olympique de Marseille, on pourrait assister à un retournement de situation. Galatasaray essaie de doubler l’OM pour signer le Chilien, récemment libre après résiliation de son contrat milanais. Crédit : SUSA / Icon Sport.

L’Olympique de Marseille peut rêver encore un peu plus d’Alexis Sanchez ! Ce lundi après-midi, un fait important a rapproché l’international chilien aux 143 sélections et 48 buts du Stade Vélodrome. En effet, l’ancien joueur d’Arsenal et Manchester United a officiellement résilié son contrat avec l’Inter Milan. « Accord trouvé pour la rupture amiable du contrat d’Alexis Sanchez. Le FC Internazionale Milano annonce avoir trouvé un accord pour la résiliation consensuelle du contrat de l’attaquant chilien Alexis Sanchez. Le Club tient à remercier Alexis pour ses trois saisons chez les Nerazzurri qui se sont soldées par la conquête de trois trophées et lui souhaite le meilleur pour la suite de sa carrière » a communiqué l’Inter Milan. Cette rupture de contrat a coûté 10 millions d’euros aux dirigeants interistes.

1️⃣0️⃣9️⃣ appearances 🏟️

2️⃣0️⃣ goals ⚽

3️⃣ trophies 🏆

One unforgettable run towards the corner flag ⛳#GrazieAlexis pic.twitter.com/0amAmPKt5H — Inter (@Inter_en) August 8, 2022

Ayant un accord verbal avec les Phocéens, le natif de Tocopilla est attendu à Marseille. On peut donc affirmer que l’attaquant de 33 ans a plus qu’un pied et demi dans les Bouches du Rhône. L’officialisation est imminente et son arrivée dans le Sud de la France est prévue pour mercredi ou jeudi. A moins que…

Galatasaray, une menace pour l’OM ?

Comme Pablo Longoria et Marseille, le club turc se montre très actif sur le marché des transferts. Après Léo Dubois, Mostafa Mohamed, Sergio Oliveira, Haris Seferovic, Galatasaray a enregistré les arrivées ce lundi de Lucas Torreira et de Dries Mertens. Mais les dirigeants stambouliotes ne comptent pas s’arrêter là puisque la prochaine cible de prestige se nomme…Alexis Sanchez. D’après le média turc Hurriyet, Galatasaray a demandé les services d’Ardan Turan et Hakan Çalhanoglu pour aller discuter avec Alexis Sanchez, leur ancien coéquipier dans le passé. En plus de cela, le vice-président du club, Erden Timur, a même rencontré le Chilien ce vendredi à Milan pour lui fait part de sa proposition. Celle-ci tiendrait compte d’un contrat de deux ans et d’une rémunération de 3 millions d’euros par an, soit la même offre que Pablo Longoria.

Marseille a l’avantage : la C1

A choisir entre le projet marseillais ou celui de Galatasaray, Alexis Sanchez devrait probablement se diriger vers le plus sportif et le plus compétitif. Second de Ligue 1 la saison dernière, le club marseillais s’apprête à disputer la Ligue des champions. De son côté, Galatasaray n’aura aucune coupe d’Europe à se mettre sous la dent après une saison décevante et une 13e place en SüperLig. Connus pour avoir rapatrié des grands joueurs en fin de carrière (Didier Drogba, Wesley Sneijder, Lukas Podolski), les pensionnaires du Nef Stadyumu ont aussi tenté le coup Cristiano Ronaldo il y a quelques semaines quand le Portugais souhaitait quitter Manchester United. Une offre logiquement déclinée. Le même sort ici avec Alexis Sanchez ?

Mauricio Isla a conseillé l’OM à son ami

Celui qui a été formé au CD Cobreola fera-t-il mieux que son compatriote Mauricio Isla, passé au Stade Vélodrome en 2015/2016 ? Ce dernier a d’ailleurs fortement conseillé le club marseillais à son ami. « Je pense que c’est la bonne destination pour Alexis Sanchez d’aller à l’OM. C’est un club formidable, avec des supporters extraordinaires qui donnent envie de jouer tous les week-ends. Je lui ai toujours dit d’être dans une équipe où il peut jouer et montrer sa meilleure version » a déclaré le Chilien de 34 ans lors d’un entretien accordé à Radio ADN, une radio chilienne. La presse locale est déjà à Marseille pour anticiper l’arrivée du meilleur buteur de l’histoire de la Roja, également joueur le plus capé.