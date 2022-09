Angers – OM : Cette victoire qui peut lancer parfaitement la machine marseillaise !

Après une première trêve internationale, l’OM repart au combat. Face aux Phocéens, une équipe d’Angers en reconquête qu’il faudra battre pour relancer une bonne dynamique avant le retour en Ligue des Champions. Et le clasico contre le PSG qui se prépare à grand pas…

Alors que l’OM réalise un superbe début de saison, les hommes d’Igor Tudor ont pu profiter d’une pause pour se ressourcer avant de repartir fort jusqu’au début de la Coupe du Monde. D’ici mi-novembre, Marseille va enchaîner de grands matches difficiles et doit tout faire pour ne pas s’essouffler. A la tête de l’OM depuis le début de l’été, Igor Tudor ne laissait pas envisager autant de garanties mais il faut dire qu’il remplit parfaitement sa mission. Vendredi soir, l’OM signe son retour avant d’entamer une ligne droite compliquée pendant un mois et demi en défiant Angers. Mais ce n’est qu’une petite étape avant le PSG et la Ligue des champions…

Une victoire déjà obligatoire

Même s’il s’agit du match de reprise après une première trêve internationale, l’OM doit absolument s’imposer pour lancer de la meilleure des manières cette course avant le Mondial. Angers est un adversaire largement à la portée des Olympiens puisque le club est plutôt en galère depuis le début de la saison. Quatorzième de Ligue 1, le club vient tout de même de gagner ses deux premiers matches de la saison. Pour l’OM, ce match ressemble à une formalité car Angers semble au plus mal depuis le début de la saison mais il peut aussi être piège à la reprise de la trêve. Quoi qu’il en soit, quand on voit ce qui attend l’OM après, la victoire semble obligatoire…

🚑Adversaire de l'OM vendredi, le SCO d'Angers a annoncé hier que son avant-centre Loïs Diony, touché à l'entraînement, souffrait d'une rupture des ligaments croisés.

Via @laprovence — OManiaque (@OManiaque) September 28, 2022

La machine doit être lancée

Pour Igor Tudor, le match contre Angers peut vraiment être un tournant car si les choses se passent mal, Marseille n’arrivera pas en confiance pour affronter les grosses équipes de Ligue 1 et ses adversaires en Ligue des champions. Au programme avant la Coupe du monde, l’OM doit rattraper son mauvais départ lors des deux premières journées européennes et doit avoir en ligne de mire le Clasico face au PSG le 16 octobre prochain. Mais l’OM doit aussi affronter Lyon et Monaco notamment et Tudor va devoir faire un gros travail s’il ne veut pas couler.