Pour Payet, Tudor ne s’est pas planté… La fin d’un géant à l’OM ?

Mis de côté par Igor Tudor, Dimitri Payet a eu l’opportunité de se montrer en Ligue des Champions. Symbole du naufrage de l’OM, le Français est méconnaissable. Et donne raison à son entraîneur de ne pas compter sur lui.

Dimitri Payet est sûrement le joueur marseillais qui a le moins bien digéré l’arrivée d’Igor Tudor au poste d’entraîneur cet été. Alors qu’il a remplacé Jorge Sampaoli au pied levé, le Croate est loin d’avoir fait l’unanimité auprès du vestiaire et ses méthodes de travail et sa manière de s’exprimer n’ont pas plu à un certain nombre de joueurs. Début août, Payet aurait même demandé une réunion avec la direction et l’entraîneur pour parler de la situation, information démentie depuis mais qui laisse un goût amer dans la tête de Tudor. Mis à l’écart assez souvent depuis le début de la saison, le Réunionnais a eu sa chance mais semble loin des attentes placées en lui.

Il y a 6 ans jour pour jour, Dimitri Payet réalisait cette passe décisive de génie avec West Ham. ✨ @premierleague pic.twitter.com/emYjLLAlcK — Actu Foot (@ActuFoot_) September 10, 2022

Une mise à l’écart injuste ?

Éloigné des terrains depuis le début de la saison de Ligue 1, Dimitri Payet a souvent connu le banc des remplaçants avant de rentrer en fin de match. Une situation expliquée par une « méforme » du Marseillais, selon son entraîneur. Igor Tudor a donc « puni » le Réunionnais depuis un mois et malgré ses déclarations n’allant pas contre le Croate, on imagine qu’il n’a pas vécu un moment simple. Refusant le brassard de capitaine lors de son entrée en jeu, Payet a tout de même manifesté discrètement son mécontentement. Celui qui se déclare comme « Marseillais à vie » n’est sûrement pas près de s’entendre avec Tudor.

Di Meco : “Payet ou Gerson , tout le monde pleure parce qu’il faut les mettre, mais quand ils sont sur le terrain, eh ben on le voit ! Quand ça passe au niveau supérieur, ça devient compliqué.” D’accord avec son avis les gars ❓#TeamOM | @Moscato_Show pic.twitter.com/oOvL2HXUzU — (@LaMinuteOM_) September 14, 2022

Des prestations pas au rendez-vous

Même si Igor Tudor avait confié ne pas avoir envie de changer de plan de jeu au début de la saison de Ligue 1, il a quand même laissé sa chance à Dimitri Payet en le faisant entrer en jeu puis en le titularisant. Mais le Réunionnais n’a jamais su se montrer décisif et ses performances inquiètent. Comme un symbole de la déroute de l’OM en Ligue des champions, Payet n’est pas à la hauteur et le club ne peut plus compter sur lui. Pourtant auteur d’un début de saison très convaincant en Ligue 1, Marseille ne peut pas enchaîner en Europe et Tudor a peut-être bien fait d’écarter Payet depuis l’entame d’exercice 2022-2023…