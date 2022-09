PSG : Mbappé passe enfin à table ! Ça n’est pas l’amour fou avec Neymar…

Interrogé en conférence de presse avant la rencontre de Ligue des Champions entre le PSG et la Juventus Turin, Kylian Mbappé a été interrogé sur sa relation avec Neymar. Et pour la première fois, l’attaquant parisien l’avoue : ils ne sont pas super copains…

D’ordinaire, en veille de match de Ligue des Champions, c’est le capitaine qui vient en conférence de presse avec l’entraîneur. S’il n’a pas le brassard parisien autour du bras, c’est Kylian Mbappé qui a été invité devant micros et caméras des journalistes… Et avec l’affaire Pogba, le pénaltygate et le mercato estival, il y avait de quoi interroger le champion du monde !

« Des moments plus froids, plus chauds »

Parmi les nombreuses réponses données par Kylian Mbappé, il y en a une qui sème le trouble.. Interrogé sur sa relation avec Neymar et les prétendus orages qui entourent leur duo, Kylian Mbappé l’a avoué pour la première fois, ce n’est pas l’amour fou entre eux : « C’est la sixième année avec Neymar. On a toujours eu une relation comme ça, basée sur le respect, mais parfois avec des moments plus froids et plus chauds… C’est la nature de notre relation qui est comme ça. J’ai beaucoup de respect pour le joueur qu’il est. Quand tu as deux joueurs qui ont des caractères forts comme ça, tu as des moments comme ça mais c’est toujours dans le respect et dans l’intérêt du Paris Saint Germain ». Des aveux qui donnent du corps aux rumeurs de l’été indiquant que Mbappé a conseillé à Paris de vendre Neymar pour recruter de nouveaux talents. Clairement, les meilleurs amis des débuts sont désormais très loin.

🗣 Mbappé clarifie sa relation avec Neymar : « Ça a toujours été comme ça. On a parfois des moments un peu plus froids, d’autres un peu plus chauds. » 🇫🇷🇧🇷 pic.twitter.com/qtMm32EIZ7 — M|Miotto (@Maxmiotto_) September 5, 2022

Qui va tirer les pénaltys ?

Après avoir avoué que sa relation avec Neymar n’était pas toujours au top, Kylian Mbappé a fait le point sur un sujet de tension entre eux : les pénaltys. N°1 pour les frapper, le Français a laissé le Brésilien tirer la dernière fois. Et la prochaine, ce sera pour qui ? « On verra, il y a toujours une discussion. Il faut voir comment ça se passe durant le match. On n’est pas fermés tous les deux. Numéro 1 veut pas dire que tu tires tous les penaltys, ça n’existe dans aucun club, encore moins quand tu joues avec trois joueurs comme ça. On verra demain mais il n’y a pas de problèmes avec ça ».

🔴📊Mbappé et Neymar ont joués 122 matchs ensemble durant leurs carrière 🏟Sur ces 122 matchs : 🇫🇷98 buts

🇧🇷89 buts 🇫🇷46 passes décisives

🇧🇷49 passes décisives 🇫🇷➡️🇧🇷20 passes décisives de Mbappé à Neymar

🇧🇷➡️🇫🇷24 passes décisives de Neymar à Mbappé pic.twitter.com/gm3OJs8qYP — 📊Mbappé DataBase📊 (@StatsKMbappe) September 4, 2022

La question qui a jeté un froid…

Pour poursuivre cette conférence de presse riche d’enseignements, Kylian Mbappé a jeté un froid au moment d’être sondé sur le bilan du mercato et le nouveau projet qui lui a été vendu pour prolonger au PSG : « Ce n’est ni l’endroit ni le moment. Là, on est là pour un match de Champions League et il vaut mieux parler d’un match de Champions League ». S’il avait voulu exprimer son mécontentement face à la thématique des transferts, il ne pouvait pas mieux s’y prendre…

L’affaire Pogba : Confiance en Paul

Les journalistes ne pouvaient pas passer à côté de l’affaire Pogba… Kylian Mbappé a répondu en révélant que Paul Pogba l’avait appelé. Suffisant pour altérer leur relation, notamment en équipe de France : « Non, au jour d’aujourd’hui, je préfère faire confiance à la parole d’un coéquipier. Au jour d’aujourd’hui, c’est sa parole contre la parole de son frère, je vais faire confiance à mon coéquipier. Ce n’est pas le moment d’en rajouter pour lui, je suis assez détaché de tout ça ». Détaché mais touché.