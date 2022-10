Benzema : Un Ballon d’Or et une Coupe du Monde pour terminer en apothéose ?

Au sommet de son art, Karim Benzema pourrait frapper un très grand coup dans sa fin de carrière en s’offrant les deux trophées les plus extraordinaires. Un Ballon d’Or qui lui tend les bras et une Coupe du Monde avec l’équipe de France, au Qatar, cet hiver.

Véritable métronome de l’attaque du Real Madrid, Karim Benzema semble être le favori pour la prochain Ballon d’Or le 17 octobre prochain. Tout juste de retour à l’entraînement après sa blessure, le Français est impressionnant avec son club depuis des années. Seul petit bémol : son exclusion de l’Equipe de France à cause de l’affaire de la sextape, une situation maintenant réglée. Absent de l’effectif des Bleus lors du deuxième titre mondial en 2018, Karim Benzema aurait bien envie d’ajouter un grand trophée à son palmarès en international. De retour en Equipe de France depuis l’an dernier, il avait permis à l’équipe de s’offrir la Ligue des nations, son seul trophée avec les Bleus.

Le favori du Ballon d’Or ?

Alors que la dernière ligne droite a débuté entre les principaux favoris pour le Ballon d’Or, Karim Benzema revient tout juste de blessure mais est désigné comme le candidat préféré pour succéder à Lionel Messi au palmarès. Parfait avec le Real, il a largement contribué au 14ème succès du club en Ligue des champions, un record. Avant de disputer le plus grand événement planétaire de l’année, il s’impose comme le meilleur joueur devant son compatriote Kylian Mbappé, Erling Haaland ou encore Robert Lewandowski. Mais les dernières semaines ne sont pas à son avantage et pourraient redistribuer les cartes.

Réponse le 17 octobre prochain…

🚨OFFICIEL | Karim @Benzema remporte le trophée Alfredo Di Stefano récompensant le meilleur joueur de LaLiga !👏🤍 pic.twitter.com/Gtbugdpiu3 — Real Madrid 🇫🇷 (@RMadridFrance_) September 28, 2022

Une dernière occasion avec la France ?

Absent en Equipe de France entre 2015 et 2021, Karim Benzema a raté pas mal de grands rendez-vous internationaux en sélection. Et son retour n’a pas permis aux Bleus de briller lors de l’Euro 2021, après l’élimination en huitièmes de finale face à la Suisse. Une situation difficile puisque même s’il a été l’un des principaux acteurs de la victoire de la France en Ligue des nations, l’année 2022 est pour le moment décevante et les hommes de Didier Deschamps n’arriveront pas dans les meilleures conditions dans deux mois au Qatar. A 34 ans, Benzema sait qu’il s’agira sûrement de sa dernière chance de décrocher le titre mondial alors on ne peut qu’espérer qu’il soit à la hauteur de son talent.