Ces Français qui pourraient disputer leur toute première Coupe du Monde

Championne du Monde en titre, la France a procédé à un renouvellement de génération depuis 2018. De nouvelles têtes arrivent et certaines pourraient disputer la première Coupe du Monde de leur carrière…

A l’approche de la Coupe du monde au Qatar, on ne peut pas dire que la France affiche une grande assurance cette année. Si une grande partie de l’effectif de 2018 est encore présent aujourd’hui, beaucoup de nouveaux joueurs pourraient faire leur apparition dans la liste de Didier Deschamps dans deux mois pour disputer leur première grande compétition internationale. A l’heure actuelle, les Bleus ne rassurent pas car la liste de blessés ne cesse de s’allonger depuis quelques semaines et il ne reste plus de match pour tester de nouvelles choses avec d’autres joueurs avant le début du Mondial. Mais pas le choix, quelques joueurs devraient disputer leur première Coupe du monde dans deux mois.

Une jeune génération déjà talentueuse

A l’image d’un Kylian Mbappé très jeune lors du titre en 2018, de jeunes joueurs pourraient débarquer prochainement. Déjà associés en milieu de terrain dans l’une des plus grandes équipes au monde, le Real Madrid, Eduardo Camavinga et Aurélien Tchouaméni pourraient se retrouver tous les deux en Coupe du monde comme c’était le cas la semaine dernière en Ligue des nations. Tous les deux prometteurs, ils semblent être les principaux représentants de cette nouvelle génération française. Très bon à l’OM la saison dernière, le défenseur central d’Arsenal William Saliba, 21 ans, pourrait aussi être de la partie, lui qui a honoré ses sept premières sélections cette année.

3 – Les 3 joueurs nés au 21e siècle à avoir évolué en équipe de France 🇫🇷 sont titulaires ce soir (Camavinga, Saliba, Badiashile), seule l’Espagne a déjà aligné autant de joueurs nés en 2001 ou après en Ligue A de la Ligue des Nations. Jeunesse👶. https://t.co/JoMrmXFTXP — OptaJean (@OptaJean) September 25, 2022

Des nouvelles valeurs sûres

En raison des nombreuses blessures et du contexte actuel difficile, Didier Deschamps a tenté de trouver des solutions pour redonner un peu de confiance à la France avant de s’envoler pour le Qatar. Et il pourrait s’appuyer sur de nouvelles valeurs sûres pour tenir bon. Ainsi des joueurs comme Jonathan Clauss ou Christopher Nkunku, nouveaux venus chez les Bleus cette année ont plutôt convaincu puisqu’ils ont déjà disputé six et huit rencontres respectivement. Excellent en club, les deux joueurs peuvent vraiment espérer faire leurs débuts en Coupe du monde prochainement.