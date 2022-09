Mercato : Il a quitté l’OM pour un salaire totalement indécent ! Les chiffres sont à peine croyables…

Libre de tout contrat, Boubacar Kamara a fait le choix surprenant de rejoindre Aston Villa. Mais en découvrant les conditions financières dont il dispose, on comprend un peu mieux les raisons de sa décision…

En mai dernier, Boubacar Kamara annonçait son départ de l’OM, le club qui l’a formé. Capitaine des jeunes équipes, il fait ses débuts professionnels avec Marseille en 2016, à 17 ans à peine. Au fil des années, il devient titulaire en défense et participe aux bons résultats de l’équipe, tant sur le plan national que dans les échelons inférieurs des compétitions européennes. Joueur-clé à Marseille, Kamara a décidé de prendre une nouvelle direction pour la saison 2022-2023, à la surprise générale. Ainsi, le Français de 22 ans est maintenant un joueur d’Aston Villa, équipe actuellement en difficulté à la 17e place de Premier League. Un choix étonnant qui a fait l’objet de critiques alors que le club anglais n’est engagé dans aucune compétition européenne, au contraire de l’OM.

Boubacar Kamara est le joueur qui a commis le plus de fautes depuis le début de la saison en Premier League. ⛔️ (@OddAlerts) pic.twitter.com/DmoCwXCHdS — BeFootball (@_BeFootball) September 3, 2022

Steven Gerrard derrière sa venue

L’une des légendes de Liverpool, Steven Gerrard, n’y est pas pour rien derrière la venue de Boubacar Kamara à Aston Villa. Entraîneur du club anglais depuis 2021, Gerrard aurait convaincu le jeune Français lors d’une rencontre à Marseille. « Le club a des ambitions sur le long terme. Ça va prendre du temps mais c’est pour ça que j’ai choisi ce projet », déclarait Boubacar Kamara pour justifier son choix. Malgré la qualification de l’OM pour la Ligue des champions cette année, le Français n’a pas semblé hésiter pour rejoindre la Premier League. Véritable élément fort de l’effectif marseillais avec lequel il a disputé 170 matches, le Français a raté une occasion en or de poursuivre sa progression au plus haut niveau européen, alors que l’OM réalise un excellent début de saison.

Tout ceux qui nous vanter le départ de Boubacar Kamara comme choix sportif le projet en question 👇:

19e après 5 journées

1 seule victoire pour 4 Défaites

Il est pas beau le projet sportif ? #TeamOM #Mercato pic.twitter.com/XUsc1Bl7JE — Touche pas à mon stade ! (@Oncestfaitvoler) September 1, 2022

Un contrat à couper le souffle !

Si le choix de Boubacar Kamara de quitter son club formateur est surprenant, le Français a sûrement été attiré par le contrat qu’on lui a proposé. Son salaire à l’OM dépassait les deux millions d’euros annuels. Supervisé par Steven Gerrard, le Français a signé un contrat de 5 ans avec Aston Villa et il toucherait environ… 9 millions d’euros par an (750 000 euros par mois), devenant ainsi le deuxième plus gros salaire du club derrière un autre Français, Lucas Digne ! Des chiffres totalement délirants comparés à ce qu’il pouvait gagner à l’OM, plus de 5 fois moins. On comprend un peu mieux la décision étonnante de Boubacar Kamara.