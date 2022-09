Dégager Neymar ? Doha aurait pu s’en mordre les doigts très longtemps…

Tout proche de vendre Neymar cet été, les dirigeants qataris du PSG ont bien fait de ne pas aller au bout de leur démarche. Regonflé à bloc, le Brésilien marche sur l’eau et devient enfin époustouflant avec Paris.

Critiqué ces dernières années en raison du manque de régularité au plus haut niveau depuis son arrivée au PSG en 2017, Neymar n’est pas passé très loin d’un départ de Paris cet été. Le Brésilien, star du football mondial, n’est pas très convaincant ces dernières saisons et Kylian Mbappé a le leadership côté parisien et aurait demandé son départ. Mais Neymar prouve qu’il n’est pas encore fini, et à 30 ans, il connaît un regain de forme impressionnant et il fait le meilleur départ au PSG. Premier du classement des meilleurs buteurs après les sept premières journées, Neymar est un élément indispensable cette saison.

Mbappé derrière le départ de Neymar

On l’a encore vu cette saison : la relation entre Kylian Mbappé et Neymar n’est pas toujours facile. Et ces dernières semaines, certaines sources ont révélé que le Français aurait œuvré pour le départ du Brésilien en interne. Avec une direction à son écoute, il espérait faire partir Neymar, estimant que celui-ci n’avait plus le niveau. En vain. Cette information serait tombée dans les oreilles de Neymar qui s’exprime rarement sur sa relation avec Mbappé. Confrontés à plusieurs reprises depuis le début de la saison, les deux hommes semblent avoir des rapports cordiaux, mais ils ne partiront sûrement pas en vacances ensemble.

📊 Neymar Jr cette saison : 🥅 10 Matchs

⚽️ 11 Buts

🎯 7 Passes décisives En d’autres termes, c’est le meilleur joueur du monde actuellement.#MHAPSG | #Neymar | #PSG 🔴🔵 pic.twitter.com/pJMbTLKwLF — Neymar Side (@Neymar_Side) September 14, 2022

La pièce maîtresse cette année

Alors que Lionel Messi revient lui aussi à un excellent niveau, Christophe Galtier peut aussi compter sur le retour en forme de Neymar depuis le début de la saison. Le Brésilien est impressionnant depuis un mois et il participe au festival du PSG en Ligue 1. Alors que Kylian Mbappé paraissait plutôt seul en attaque ces derniers mois, il forme désormais un trio phénoménal avec les deux autres grandes stars de l’équipe, comme c’était attendu. Heureusement pour Paris que le dossier Neymar ne s’est pas poursuivi cet été…