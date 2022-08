Le Real Madrid a tenté Cherki (INFO Média Foot)

S’il vient de prolonger avec l’Olympique Lyonnais, Rayan Cherki a vu quelques clubs le courtiser ces dernières semaines. Selon nos infos, le Real Madrid était bien là…

Alors qu’il entrait dans sa dernière année de contrat, Rayan Cherki a choisi de dire oui à son club formateur, l’Olympique Lyonnais. L’annonce a été faite ces dernières heures, le milieu de terrain des Gones prolonge d’une saison son bail dans le Rhône. Et selon L’Equipe, les deux parties ont convenu d’une saison supplémentaire qui allongera son contrat automatiquement, sous réserve d’avoir disputé un certain nombre de matchs. Une condition de temps de jeu qui permet à Rayan Cherki d’envisager plus sereinement son avenir. Jusqu’ici « protégé » par les différents coachs de l’OL, la pépite tricolore attend clairement d’être pleinement lancée dans le grand bain.

Le Real Madrid a poussé

S’il a finalement pris la décision de rester à Lyon, Rayan Cherki n’en a pas moins été très courtisé ces derniers temps. De nombreuses écuries ont tenté de le récupérer, soit par l’intermédiaire d’un petit transfert cet été, soit en calant sa signature pour l’année prochaine, libre de tout contrat. Et selon nos infos, un très grand club européen faisait partie du dossier : le Real Madrid ! Les dirigeants madrilènes ont concrètement approché l’entourage de Rayan Cherki pour signifier leur intérêt. Et nos sources indiquent qu’ils ont longtemps poussé pour tenter d’éviter cette prolongation de contrat. Le Real Madrid souhaitait que le Lyonnais ne paraphe pas de nouveau bail pour qu’il puisse arriver libre en 2023. Son choix a été tout autre. Mais le Real Madrid n’en reste pas moins toujours intéressé par son profil et continuera de suivre son évolution dans les mois à venir…