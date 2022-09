Ousmane Dembélé au niveau de Neymar, Xavi l’affirme

Le FC Barcelone peut compter sur un très grand Ousmane Dembélé depuis le début de la saison. Pour Xavi, le Français propose un niveau de jeu comparable à celui de Neymar lorsqu’il était à son prime. Crédit photo : ActionPlus / Icon Sport.

L’Europe est prévenue. Cette année, il faudra compter sur le Barça en Ligue des champions. Les Catalans, version “new look” ont écrasé (5-1) le Viktoria Plzen au Camp Nou lors de la première journée. Tout sauf une surprise au vu des joueurs arrivés cet été comme Robert Lewandowksi, Raphinha, Jules Koundé, etc. Mais la meilleure recrue semble plutôt être Ousmane Dembélé. En effet, l’ancien rennais était destiné à quitter le Barça cet été alors que son contrat expirait fin juin 2022. Mais l’ailier droit de 25 ans a finalement prolongé son bail de deux saisons supplémentaires en Catalogne.

Finis les problèmes physiques ou extra-sportifs, Ousmane Dembélé est au niveau attendu. Face à Plzen il a distribué deux passes décisives et régalé les 77 000 spectateurs catalans. Dribbles, tacle, récupérations de balle, centres déposés…Il est également au rendez-vous en Liga avec un but et deux passes en quatre journées. Xavi est très fier du rendement du Français, acheté 125 millions d’euros en 2017, hors bonus.

[⚽️ VIDÉO BUT] 🏆

🤩🤩🤩 Ohhh la passe décisive monstrueuse d’Ousmane Dembélé !!!

✨ Un festival dans la surface, une récupération de balle et un centre millimétré pour Lewandowski ! pic.twitter.com/SNNALOKvSA — beIN SPORTS (@beinsports_FR) September 7, 2022

Xavi : “Des joueurs comme lui, il y en a très peu”

Ousmane Dembélé est en train de mettre tout le monde d’accord à propos de ses prestations étincelantes. Xavi est sous le charme, lui qui voulait absolument conserver le Français la saison dernière quand il y avait encore des doutes sur son avenir. “Ce n’est pas pour me jeter des fleurs, mais j’ai toujours vu en lui ses qualités en un contre un. Des qualités que j’ai rarement vues ailleurs. Il est pratiquement au niveau du meilleur Neymar quand il jouait ici (à Barcelone). Je suis heureux pour lui. Il a beaucoup souffert ces dernières années. Des joueurs comme lui, il y en a très peu” a déclaré l’ancien milieu de terrain du Barça. Xavi sait de quoi il parle, il a évolué deux saisons avec Neymar entre 2013 et 2015.

Ousmane Dembele’s game by numbers vs. Victoria Plzen: 100% tackles won

89% pass accuracy

86 touches

11/15 ground duels won

6/9 dribbles completed

6 key passes

4/8 crosses completed

2 chances created

2 assists Put in another incredible performance. 🤩 pic.twitter.com/4QenJdtuFV — Statman Dave (@StatmanDave) September 7, 2022

Si Xavi est déjà sous le charme, ça pourrait bientôt être au tour de Didier Deschamps. Champion du monde en 2018 avec les Bleus, Ousmane Dembélé espère encore être de la partie cette année au Qatar (20 nov-18 dec). L’ancien rennais n’a plus été appelé depuis plus d’un an et l’Euro 2020 finalement joué en 2021 à cause de la crise sanitaire. Ousmane Dembélé pourrait même être convoqué dans une semaine lors de la liste de Didier Deschamps dans le cadre de la Ligue des nations. La France affrontera l’Autriche et le Danemark les 22 et 25 septembre.