Ce club qui pousse encore très fort pour Zidane… (INFO Média Foot)

Courtisé par le PSG pendant de longues semaines, Zinedine Zidane a décliné l’offre parisienne. Et selon nos sources, un autre grand d’Europe continue d’exercer un gros pressing pour le convaincre de venir.

Avant de choisir Christophe Galtier, dont les débuts au PSG sont excellents, Paris a longtemps rêvé de Zinedine Zidane. Luis Campos et Doha ont tout tenté pour convaincre l’idole du foot français mais leurs arguments n’ont pas trouvé grâce aux yeux de Zizou. Déterminé à récupérer l’équipe de France, Zinedine Zidane patiente, sagement. Les chances de voir Didier Deschamps lâcher les Bleus sont minces, notamment s’il réalise une superbe Coupe du Monde au Qatar. Mais Zidane tente le coup. Et pour cela, il est prêt à refuser beaucoup de choses. Le PSG n’étant pas l’unique projet à lui avoir été proposé cet été.

Outre le PSG, la Juventus Turin a également tenté sa chance cet été. Nos sources indiquent que les Turinois ont eux-aussi dépensé beaucoup de temps et d’énergie pour faire revenir l’enfant prodige de la Vielle Dame. Après avoir piloté le Real Madrid vers des sommets européens historiques (trois Ligues des Champions remportées consécutivement), Zidanepourrait clairement avoir l’envie de revenir aux sources du côté de Turin, sa deuxième maison.

