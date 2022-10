Le PSG en pince fort pour Cody Gakpo (INFO Média Foot)

A la recherche de nouveaux renforts offensives pour cet hiver et l’été prochain, le PSG a coché le nom de Cody Gakpo sur ses tablettes. Une pépite du PSV qui a le vent en poupe.

Ce n’est pas un attaquant de pointe, ni un « pivot », mais Cody Gakpo a toutes les qualités pour animer le secteur offensif du PSG. Plus que peut le faire Pablo Sarabia ou Hugo Ekitike depuis le début de la saison, en tout cas… Sous les couleurs du PSV Eindhoven, l’international néerlandais de 23 ans est une pépite en pleine expansion. Et les clubs européens qui le suivent sont de plus en plus nombreux.

Manchester United le voulait fortement

L’été dernier, Manchester United s’est longtemps penché sur son profil. Il s’en est fallu de peu pour que le joyau d’Eindhoven ne finisse pas par rejoindre Jadon Sancho, Marcus Rashford et ce pauvre Cristiano Ronaldo. Finalement, Manchester United a choisi Antony, de l’Ajax Amsterdam, pour 100 millions d’euros. Mais les Mancuniens sont toujours attentifs au dossier, notamment si Marcus Rashford file à l’Anglaise l’été prochain, ce qui est une possibilité.

Cody Gakpo 🇳🇱 : c'est quoi ce monstre ? Dans la lignée d'une saison 2021-2022 déjà excellente, l'ailier gauche du PSV est reparti sur des bases extraordinaires avec déjà 14 buts et 12 PD Présentation data et vidéo de ce crack que toute l'Europe s'arrachera l'été prochain 👇🧵 pic.twitter.com/N5PKkMJ1zV — Data'Scout (@datascout_) October 19, 2022

Le PSG est dans la course

Selon nos infos, le PSG fait partie des clubs qui s’intéressent à Cody Gakpo. Son profil, ses qualités techniques, sa marge de progression et son style de jeu séduisent l’état-major parisien. Avec 3 buts en 4 rencontres d’Europa League, Gakpo est tout aussi phénoménal en Eurodivise, le championnat des Pays-Bas : 9 buts en 10 rencontres. Il devance un certain Xavi Simons (8 buts). S’il est encore trop tôt pour parler de dossier prioritaire pour Paris, Gakpo fait désormais partie des cibles parisiennes pour les mois à venir. Un talent qu’il faudra également surveiller lors de la prochaine Coupe du Monde, avec les Pays-Bas. Cody Gabkpo, Memphis Depay et Frenkie de Jong sont dans le groupe A, celui du Qatar, pays organisateur. Le Sénégal et l’Equateur sont également de la partie. Des adversaires parfaits pour se mettre en évidence et briller encore plus fort…