Xavi Simons en feu avec le PSV, le PSG a un plan pour le récupérer

Quitter le Paris Saint-Germain pour le PSV Eindhoven était sûrement le meilleur choix de carrière pour Xavi Simons. Cédé au club néerlandais jusque 2027, l’ancien parisien commence déjà à faire des dégâts. Comme avec pas mal de titis parisiens, le PSG envisagerait déjà le retour du hollandais volant. Crédit : ANP / Icon Sport.

Même s’il ne joue plus avec Léo Messi, Kylian Mbappé, Neymar mais désormais avec Luuk de Jong, Cody Gakpo et Guus Til, Xavi Simons prend son pied. En tant que jeune footballeur professionnel qui n’a pas encore eu le temps de faire ses preuves, on ne peut prétendre à une place de titulaire dans un top club européen. Et ça, Xavi Simons l’a enfin compris. Au lieu de cirer le banc avec le club de la capitale comme il l’a souvent fait ces dernières années ou de partir chez les plus grosses écuries du vieux continent pour prétendre à un temps de jeu médiocre, l’ancien du Barça a préféré retourner dans son pays natal et faire un pas en arrière. Un choix difficile à prendre mais bénéfique puisque le temps de jeu est enfin présent. Avec le PSV Eindhoven, le jeune milieu offensif de 19 ans commence à se faire un nom.

Des débuts fracassants sous Ruud van Nistelrooy

Il aurait du arriver au PSV Eindhoven sous la forme d’un prêt d’une saison après avoir prolongé son contrat avec le Paris Saint-Germain. Il a finalement préféré prendre son envol et couper le cordon en rejoignant l’écurie hollandaise dans le cadre d’un transfert sec. Depuis son arrivée chez les pensionnaires du Philips Stadion, Xavi Simons a déjà convaincu l’ancienne légende des Pays-Bas et de Manchester United : Ruud van Nistelrooy. Lors de la Supercoupe nationale face à l’Ajax, le PSV l’a emporté (5-3) et a vu sa nouvelle recrue inscrire son premier but alors qu’il était rentré en jeu à la 75e minute. Des débuts rêvés et confirmés ce week-end lors de la 1ère journée d’Eredivisie où l’équipe entraînée par Ruud van Nistelrooy s’est imposée (4-1) face au promu Emmen. Une première titularisation ponctuée par une passe décisive pour Xavi Simons et un trophée d’homme du match. En trois matchs sous ses nouvelles couleurs, le feu follet néerlandais a déjà joué 122 minutes, soit un peu moins que l’ensemble de son temps de jeu en Ligue 1 la saison dernière sous la houlette de Mauricio Pochettino (128′). Entre PSG et PSV, une seule lettre a changé mais la réalité en est toute autre pour Xavi Simons qui goûte enfin au succès tant mérité.

Le PSG reviendra t-il à la charge en 2023 ?

D’après les informations du quotidien L’Équipe, Xavi Simons n’a pas oublié le Paris Saint-Germain et ses anciens coéquipiers. « Il lui arrive de repenser à sa vie parisienne et il a même maintenu le contact avec plusieurs cadres (Neymar, Sergio Ramos…). La réciproque est vraie : les champions de France n’ont pas renoncé à l’idée de le rapatrier l’été prochain » a déclaré L’Équipe dans ses colonnes ce jour. Et cette solution se trouve dans le contrat de Xavi Simons, qui possède une clause de rachat de seulement 4 millions d’euros, un montant dérisoire pour le club parisien qui sera levé sans trop de soucis en cas de grosse saison du jeune batave. Avec le PSV, le joueur formé à la Masia peut se procurer une place de titulaire au PSG. Fin juin, il déclarait ceci à la communauté parisienne qui a toujours cru en lui. « Après trois merveilleuses années au club, il est temps de vous dire au revoir. Je suis très reconnaissant envers les coachs, le staff, mes coéquipiers et l’ensemble du personnel, a-t-il écrit. Le PSG sera toujours dans mon cœur. Pour les fans: du fond du cœur, MERCI je vous aime« . Un au revoir, mais pas un adieu.